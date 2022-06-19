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MotoGP / Almanya GP Haberler

Espargaro, kazanın ardından "üzerinden kamyon geçmiş gibi" hissediyor

Honda'dan Pol Espargaro, MotoGP Almanya Grand Prix'sı antrenman turlarında yaptığı kazanın ardından "üzerinden kamyon geçmiş gibi" hissettiğini söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Espargaro, kazanın ardından "üzerinden kamyon geçmiş gibi" hissediyor
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İspanyol sürücü, cuma günü gerçekleştirilen birinci antrenman seansında iki kez kaza yapmıştı ve özellikle ikincisinde sert şekilde yere düşmüştü.

Kaburgasının olduğu bölüme büyük bir darbe alan Espargaro, o bölgede çok fazla acı hissettiğini ve bunun da sıralama turlarında kendisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Üçüncü antrenman seansında doğrudan Q2'ye kalmayı başaramayan ve Q1 seansında da son bölüme kalmayı 0.004 saniye ile kaçıran İspanyol sürücü, yarışa 13. başlayacak.

Öğleden sonra ağrı kesici iğnelerle sürüş yaptığını söyleyen Honda sürücüsü, buna rağmen çok fazla acı çektiğini de ekledi.

Gününü özetlemesi istendiğinde Espargaro şöyle dedi: "Zordu, gerçekten çok zordu."

"Üzerimden bir kamyon geçmiş gibi hissediyorum, özellikle kaburgalarımın ezildiğini hissediyorum.".

"Bugün daha iyi olacağını ummuştum ama biraz daha kötüydü."

"Bu sabah uyandığımda kendimi çok kötü hissettim ve durum hiç düzelmedi."

"Sonra öğleden sonra ödemi azaltmak ve ağrıyı biraz olsun kesmek için iki iğne yaptırdım ama beklediğim gibi gitmedi ve yine çok acı çektim.

“Q2'yi 0,004 saniye ile kaçırdım. Bu size mücadelenin ne kadar yakın olduğunu ve yeterince formda değilseniz güçlü bir sonuç alamayacağınızı gösteriyor."

Pol Espargaro, Repsol Honda Team bike crash

Pol Espargaro, Repsol Honda Team bike crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fiziksel durumu göz önüne alındığında Pazar günü yarışmasının anlamı olup olmadığı sorulduğunda Espargaro, "Evet, puan almak için yapmalıyım. Benim işim yarışmak."

"Eğer yarışabiliyorsam yapacağım, bunu yapmayı deneyeceğim."

"Yarış nasıl olacak bilmiyorum ama kesinlikle elimden geleni yapacağım." dedi.

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