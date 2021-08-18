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MotoGP / Avusturya GP Haberler

Espargaro için “1 dakikalık kötü şans” podyuma mâl olmuş

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Aleix Espargaro, pazar günkü Avusturya Grand Prix’sinde son turda “1 dakikalık kötü şansın” Aprilia ile MotoGP’deki ilk podyumuna mâl olduğunu söyledi.

Espargaro için “1 dakikalık kötü şans” podyuma mâl olmuş

Espargaro, Red Bull Ring’deki yarışın son bölümünde yağmurun şiddetini artırmasıyla geçiş lastikleriyle devam etmeyi seçen birkaç sürücüden biriydi.

Aprilia sürücüsü, 28 turluk yarışın 26. turunda ikinci sırada yer alıyordu ama son turda yaptığı bir frenaj hatasıyla damalı bayrağı 10. sırada gördü.

Espargaro, “İyi bir start aldım ama harika değildi. İlk tur zordu çünkü motosiklet düzlüklerde oldukça yavaş.”

“[Enea] Bastianini, [Iker] Lecuona, [Miguel] Oliveira gibi birçok sürücü beni düzlükte geçti ve yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Buna karşı mücadele edemiyordum.”

“Ardından her tur, motosikletimde daha iyi hissetmeye başladım. Gerçekten hızımın çok, çok güçlü olduğunu hissettim.”

“Pek çok sürücüyü geçtim ve bence, kuru zeminde hızımın en iyi sürücülerinkine yakındı. Sanırım o anda 6 ya da 7. sıradaydım.”

“Ancak yağmur yağmaya başladığında kumar oynamaya karar verdim. Bu koşullardan nefret ediyorum,  [ıslak bir pistte] geçiş lastikleriyle sürmekten nefret ediyorum."

“Sanırım dünyada bundan nefret eden ilk kişi benim. Nedenini bilmiyorum ama risk almaya değdiğini hissettim ve son turda bir hata yaptım." ifadelerini kullandı.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Düzlüğün ortasında fren yaptım ancak motosiklet durmadı, her iki lastik de tamamen kilitlendi. Çok tehlikeli ve çok uzun bir turdu."

"Pistten dışarı taştım, her şeyi denedim ama yeterli değildi. Sadece bir dakikalığına kötü şansa sahiptim.”

Espargaro, yarışı ikinci götürürken podyum düşüncesini aklının bir köşesine koyduğunu kabul etti. Ayrıca, Aprilia’nın bu yarışta 10. sıradan daha iyi bir sonuç hak ettiğini ve kuru zemindeki hızından oldukça tatmin olduğunu ekledi.

Espargaro, “Elbette bitime üç tur kala dev ekrandan ikinci olduğumu gördüm ama bunu aklınızın bir köşesinde tutup konsantre olmaya çalışıyorsunuz.”

“Yağmurun şiddetini artırdığını biliyordum. Bu yüzden, tepeden inerken iki yeri kullanmayı deneyim: 4. viraj ve son iki viraj. O kısımlar biraz daha kuruydu.”

“Oralarda biraz daha fazla risk aldım, en iyi şekilde odaklanmaya ve dikkatli olmaya çalıştım ama bu yeterli olmadı.”

“Son turda, ilk virajda çok daha fazla yağmur yağıyordu, önceki turla aynı noktada frenlemeye çalıştım ama iki lastiğim de kilitlendi ve neredeyse duvara çarpıyordum.”

“Bu yüzden, kötü şanstı. Neticede bu riski aldım ve işe yaramadı.”

“Kuru zemindeki yarışımdan çok memnunum ama bence daha iyi bir şansı hak ediyorduk.” dedi.

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