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Espargaro, Iannone'nin yorumlarına sert çıktı

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Espargaro, Iannone'nin yorumlarına sert çıktı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oriol Puigdemont
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Şub 2020 08:02

Aleix Espargaro, Aprilia'dan takım arkadaşı Andrea Iannone'nin motosikletin gelişimiyle ilgili yorumlarının "saygısızca" olduğunu söyledi.

Aprilia, 2020 sezonu için RS-GP'de oldukça radikal değişiklikler yapmıştı.

Espargaro, 2019 boyunca takımın gelişim eksikliğinden yakınmıştı. Ancak Malezya'da yeni motosikleti sürmesinin ardından takımın çalışmalarını övdü.

Iannone ise geçen yılın başında takıma katıldı ve bu kış başında doping yaptığı gerekçesiyle yarış lisansı FIM tarafından askıya alındı. Buna rağmen cuma günü Katar'daydı.

Soruları yanıtlayan Iannone, "Yeni motosiklet benim talimatlarım uygulanakarak yapıldı."

“Motosikletimiz en güzellerinden birisi ve çok önemli bir adım attık. Bunu en kısa sürede pist üstünde test etmeyi umuyorum."

"Geçen yıl acı verici kararlar verildi. Bütün yıl acı çektik, 2020'ye odaklandık ve düşüncelerimiz başarılı oldu."

“Bu projenin ayrılmaz bir parçası gibi hissediyorum, motosiklet talimatlarım üzerine yapıldı." dedi.

Bu yorum Aprilia sürücüsü Espargaro'yu sinirlendirdi ve başta kendisine, test sürücüsü Bradley Smith'e ve mühendislere yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi.

Espargaro, "Bu doğru değil. Bunun doğru olmadığını çok iyi biliyor. İnanılmaz saygısızca."

“Aprilia'da çok sayıda takım arkadaşım oldu ve buradaki kimseyle sorun yaşamadım. Takım arkadaşlarımla hep iyi ilişkim oldu, hatta Andrea ile de iyi arkadaş olduğumu hissediyorum."

“Ama dün söylediklerine bakılırsa, benim için iyi ilişkimizin sonu anlamına geliyor. Çünkü söyledikleri mühendislerime, mekaniklerime, Bradley'e ve bana yapılan büyük bir saygısızlık. Bu doğru değil."

“Söylediğinin doğru olmadığını o da çok iyi biliyor. Dört yıldır Aprilia'dayım, sürekli bunu istiyorum, mühendisleri zorluyorum ve sonunda bu motosiklet geldi."

“Yorumları doğru değil. Tüm sezon benim ayarlarımı kullandı ve seansların yüzde 90'ında arkamdaydı. Bu yüzden, etrafımdaki tüm insanlar için, Aprilia'daki herkesin için söyledikleri hiç de adil değil."

“Ama Andrea'nın nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Kendi yaşam tarzımı yaşamaya devam edeceğim ve o da kendi tarzını yaşayacak." dedi.

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Pilotlar Aleix Espargaro , Andrea Iannone Şimdi al
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

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