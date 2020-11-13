Espargaro: "Iannone'nin 4 senelik men cezası saçma"

MotoGP'de bir kez kazanan Iannone, geçen sene Malezya GP hafta sonunda kanında steroid bulunduğu için 18 ay men cezası almıştı.

Iannone bu kararı temyize götürdü ve aynı dönemde Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Iannone'nin cezasının 4 seneye çıkarılması yönünde talepte bulundu.

Konu geçtiğimiz günlerde mahkemede görüşüldü ve Iannone bir kez daha haksız bulunarak cezası 4 seneye çıkarıldı.

Iannone'nin takımı Aprilia, kararı artık kabul edeceklerini ancak kararın doğru olduğu konusunda hemfikir olmadıklarını açıklamıştı.

Bu konu hakkında Motorsport.com'a konuşan Espargaro, "Özellikle kişisel açıdan düşünürsek onun adına çok üzgünüm çünkü bunun bir hata olup olmadığını sadece o biliyor. Ancak 4 senelik ceza saçma."

"Bir senelik ya da 18 aylık ceza, fazlasıyla yeterdi. 4 sene bana göre çok fazla. Ancak WADA buna karar verdi. Daha fazla yapacak bir şey yok."

"Kurallarla alakalı bir şüphe yok. Sonuç olarak kimse gerçeği bilmiyor. Sadece o biliyor."

"Andrea bunun etten bulaştığını söylüyorsa, ona inanabilirim. Özellikle MotoGP'de doping alarak pek bir şey kazanamazsınız. Ne yaptığını bilen tek isim o."

"Diyebileceğim tek şey, doping almış olsa bile 4 senenin çok fazla olduğu."

"Ve eğer bu et yoluyla bulaşmışsa, bu ceza daha aşırı. Bana göre kasıtlı olarak bir şey almış olsa bile, bu aşırı fazla bir ceza." dedi.