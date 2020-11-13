MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valensiya GP
15 Kas
Yarış:
2 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
6 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Espargaro: "Iannone'nin 4 senelik men cezası saçma"

paylaşım
yorumlar
Espargaro: "Iannone'nin 4 senelik men cezası saçma"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Aprilia MotoGP sürücüsü Aleix Espargaro, eski takım arkadaşı Andrea Iannone'ye doping kullanımı nedeniyle verilen 4 senelik men cezasının saçma olduğunu söyledi.

MotoGP'de bir kez kazanan Iannone, geçen sene Malezya GP hafta sonunda kanında steroid bulunduğu için 18 ay men cezası almıştı.

Iannone bu kararı temyize götürdü ve aynı dönemde Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, Iannone'nin cezasının 4 seneye çıkarılması yönünde talepte bulundu.

Konu geçtiğimiz günlerde mahkemede görüşüldü ve Iannone bir kez daha haksız bulunarak cezası 4 seneye çıkarıldı.

Iannone'nin takımı Aprilia, kararı artık kabul edeceklerini ancak kararın doğru olduğu konusunda hemfikir olmadıklarını açıklamıştı.

İlgili haberler:

Bu konu hakkında Motorsport.com'a konuşan Espargaro, "Özellikle kişisel açıdan düşünürsek onun adına çok üzgünüm çünkü bunun bir hata olup olmadığını sadece o biliyor. Ancak 4 senelik ceza saçma."

"Bir senelik ya da 18 aylık ceza, fazlasıyla yeterdi. 4 sene bana göre çok fazla. Ancak WADA buna karar verdi. Daha fazla yapacak bir şey yok."

"Kurallarla alakalı bir şüphe yok. Sonuç olarak kimse gerçeği bilmiyor. Sadece o biliyor."

"Andrea bunun etten bulaştığını söylüyorsa, ona inanabilirim. Özellikle MotoGP'de doping alarak pek bir şey kazanamazsınız. Ne yaptığını bilen tek isim o."

"Diyebileceğim tek şey, doping almış olsa bile 4 senenin çok fazla olduğu."

"Ve eğer bu et yoluyla bulaşmışsa, bu ceza daha aşırı. Bana göre kasıtlı olarak bir şey almış olsa bile, bu aşırı fazla bir ceza." dedi.

 
Rossi'nin Valencia'da yarışmasına izin çıktı

Önceki haber

Rossi'nin Valencia'da yarışmasına izin çıktı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Aleix Espargaro , Andrea Iannone
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Vettel, Türkiye'de özel bir kask tasarımıyla yarışacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Türkiye'de özel bir kask tasarımıyla yarışacak

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

2020 Türkiye GP kupası ortaya çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Türkiye GP kupası ortaya çıktı!

İstanbul Park asfaltı yenileniyor ama nasıl?
GENEL GENEL / Yorum

İstanbul Park asfaltı yenileniyor ama nasıl?

Türkiye GP: En son teknik güncellemeler
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Türkiye GP: En son teknik güncellemeler

Alonso, Renault ile Yas Marina'da test yapacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, Renault ile Yas Marina'da test yapacak

Formula 1'i tanıyalım: Güç ünitesi (motor) ve ERS
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Güç ünitesi (motor) ve ERS

Son Haberler

Espargaro: "Iannone'nin 4 senelik men cezası saçma"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Espargaro: "Iannone'nin 4 senelik men cezası saçma"

Rossi'nin Valencia'da yarışmasına izin çıktı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rossi'nin Valencia'da yarışmasına izin çıktı

Gerloff, Rossi'nin yerini almayacak
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Gerloff, Rossi'nin yerini almayacak

Rossi'nin COVID-19 testi yine pozitif çıktı!
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rossi'nin COVID-19 testi yine pozitif çıktı!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

2g
2
Formula 1

Vettel, Türkiye'de özel bir kask tasarımıyla yarışacak

1s
3
Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

8 ay
4
Formula 1

2020 Türkiye GP kupası ortaya çıktı!

1s
5
GENEL

İstanbul Park asfaltı yenileniyor ama nasıl?

30g

Son Haberler

Espargaro: "Iannone'nin 4 senelik men cezası saçma"
MOTOGP

Espargaro: "Iannone'nin 4 senelik men cezası saçma"

Rossi'nin Valencia'da yarışmasına izin çıktı
MOTOGP

Rossi'nin Valencia'da yarışmasına izin çıktı

Gerloff, Rossi'nin yerini almayacak
MOTOGP

Gerloff, Rossi'nin yerini almayacak

Rossi'nin COVID-19 testi yine pozitif çıktı!
MOTOGP

Rossi'nin COVID-19 testi yine pozitif çıktı!

Quartararo, 2021 MotoGP sezonunda 2019 motosikletini kullanmak istiyor
MOTOGP

Quartararo, 2021 MotoGP sezonunda 2019 motosikletini kullanmak istiyor

Son Videolar

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola 01:20
MotoGP
11 Kas 2020

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP
24 Eki 2020

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
18 Eki 2020

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP
17 Eki 2020

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP
10 Eki 2020

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.