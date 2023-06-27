Espargaro: “Binder'ın hata yaptığını anlamıştım"

İlk turda ön kanadını kırmasına rağmen hiç tempo kaybetmeden yoluna devam eden Espargaro, damalı bayrağı az farkla dördüncü sırada gördü.

Ancak birkaç dakika sonra üçüncü sıradaki KTM sürücüsü Brad Binder pist limitlerini aştığı için ceza aldı, bu da Espargaro'nun podyuma çıkması anlamına geliyordu!

Nispeten zor zamanlardan geçen Aprilia, böylece Portekiz GP'sinden bu yana ilk kez podyum görerek moral tazeledi.

Yarışın ardından konuşan Espargaro ise podyuma çıkacağını anladığını, çünkü Binder'ın pist limitleri ihlaline sebep olan yeşil noktaya dokunduğunu gördüğünü söyledi.

Yarıştan sonra konuşan Espargaro, "Her şey açıktı. Brad'in son turlarda yumuşak lastikleri korumakta zorlandığının farkındaydım. Motosikleti sürekli kayıyordu."

"Bir sonraki virajda yerini korumak için 8. virajda çok erken gaza bastı, çünkü ona fazlasıyla yakındım. O anda yeşil noktaya dokunduğunu anladım."

"Onun için üzülüyorum ama kural kuraldır. O ve KTM sezonun ikinci bölümünde ana rakiplerimiz olacak." dedi.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia'nın temposuna baktığımızda daha fazlasının da geleceğini düşünmemek elde değil, nitekim Maverick Vinales düşene kadar pistin en hızlısıydı, Aleix ise ilk turda Luca Marini ile temas edip motosikletine hasar vermeseydi daha da hızlı gidebilirdi.

Yarışı hakkında konuşan Espargaro, "İlk turda Luca Marini ile temas ettim ve ön kanadımın sağ tarafını kırdım."

"Hasara rağmen yavaş virajlarda ve şikanlarda oldukça iyiydim. Ancak tüm hafta sonu zaman kazandığım 6. ve 12. virajlarda çok zaman kaybediyordum."

"Özellikle yarışın başında dolu depoyla çok zorlandım. Motosiklet dönmek istemiyordu ve ben de neler olduğunu anlamıyordum."

"Çok stresli bir yarıştı. Brad'i geçmenin neredeyse imkansız olacağını biliyordum, bu yüzden ona yakın olmaya ve sınırlarını zorlamaya çalışmak benim planımdı -işe yaradı!" dedi.