Espargaro, Honda'nın teklifine rağmen KTM test sürücüsü olarak kalmayı tercih etmiş

Daha önce KTM ile dört sezon geçiren Espargaro, 2021 ve 2022 yıllarında Honda ile yarıştı ve bu yıl GasGas markalı Tech3 ekibiyle Avusturyalı markaya geri döndü.

Sekiz kez podyumu tamamlayan Espargaro, Moto2 şampiyonu seçilen Pedro Acosta lehine 2024 için Tech3'teki yarış koltuğunu kaybetti ve KTM test sürücüsü oldu.

Cuma günü Malezya Grand Prix'sinde Honda takım patronu Alberto Puig DAZN'a yaptığı açıklamada Espargaro'nun Luca Marini ve Fabio Di Giannantonio ile birlikte 2024'te Marc Marquez'in yerini almak için bir seçenek olduğunu söyledi.

Espargaro bunu doğrulasa da 2024'te KTM test sürücüsü olarak kalacağı konusunda ısrar ediyor - bu aynı zamanda wildcard gezilerini de içerecek -

Autosport tarafından Honda'ya dönmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Espargaro, "Alberto ile geçmişten gelen iyi bir ilişkim var."

"Bence o iyi bir adam ve işini iyi yapıyor. Honda, Marc yüzünden zor bir durumda."

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing

"Tüm sürücülerin bir fabrikayla sözleşmesi var, yani en iyi veya daha fazla opsiyonu olan sürücülerin gelecek yıl için sözleşmeleri var diyelim. Yani durum onlar için kritik."

"Bu Honda'yı suçlamak için değil, sadece zor bir durum."

"Durumun nasıl olduğunu görmek için Alberto ile konuştum ancak daha sonra Pierer Mobility Group [KTM] çalışanlarıyla da konuştum. Bize şampiyonluk getireceğinden emin olana kadar bu projede kalmanın daha iyi olacağına karar verdik."

"Sözleşmem gelecek yıl bitiyor, dolayısıyla bir şey olursa KTM ile görüşmemiz gerekecek."

"Ama şu anda bulunduğum yerden memnunum. Honda'ya gerçekten teşekkür ediyorum çünkü ayrıldıktan sonra geri dönmem için bir çağrı almam, yapılan işin çok da kötü olmadığı ve sonuçlar zor olsa bile onlarla ilişkimizin her zaman iyi olduğu anlamına geliyor."

"Bundan memnunum, bu benim için çok şey ifade ediyor. Ama benim geleceğim farklı." dedi.

Espargaro'nun Honda bağlantıları, markayla yaşadığı mücadeleler göz önüne alındığında şaşırtıcıydı; İspanyol sürücü geçen yılın sonunda sadece bir yıl boyunca fabrika HRC sürücüsü gibi hissettiğini itiraf etmişti.

Buna rağmen Espargaro, 2024 için Honda için 'iyi bir seçenek' olduğunu hissettiğini söyledi.

Autosport'un iki yıllık bir anlaşma teklifinin kendisini cezbedip cezbetmeyeceğini sorması üzerine, "Demek istediğim, Honda'nın sorunu bir yıllık çünkü Marc sözleşmenin ortasında ayrılıyor."

"Yani bu konuda sıkıntıları var ve bir yıl için bir adama ihtiyaçları var."

"Bu proje için iyi bir seçenek olduğumu hissediyorum ama dediğim gibi kendimi birkaç yıl gözlemlemek istiyorum... Belki de Honda'ya giderim ve sonuçlar iyi olur."

"Asla bilemezsiniz, çünkü Honda Honda'dır."

"Bu kıştan sonra iyi bir seviyeyle geri döneceğime gerçekten inanıyorum. Ama durum bu, kalmayı seçiyorum ve Honda'ya çok saygı duyuyorum. Alberto'ya da saygı duyuyorum, iyi bir iş çıkardı." yanıtını verdi.

Espargaro kendisini MotoGP gridine ait hissettiğinde ısrar ediyor, ancak Portekiz'de geçirdiği ve yarım sezon yarış dışı kalmasına neden olan büyük kazanın ardından yaşadığı fiziksel ve zihinsel kısıtlamaların ardından KTM rolünün belki de 'ihtiyacı olan şey' olduğunu söylüyor.

Ayrıca, KTM'nin 2025 için gride iki motosiklet daha eklemek istediğini belirtti.