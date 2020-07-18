Espargaro: "Honda'nın şasisi Aprilia'dan pek iyi değil"

Kış döneminde RS-GP'yi yenileyen Aprilia, sezon öncesi testlerde umut verici performans sergilese de dünkü antrenmanlarda geride kaldı.

Espargaro, "Birinci seansta Marquez'in arkasında 2-3 tur gidebildim. Bizim gelecek için ana çalışmamız tamamen tork üzerinde olacak."

"Honda aşırı güçlü, gerçekten inanılmaz. Açıkçası Marc viraja çok hız taşıyabiliyor ancak bunu sürüş stili sayesinde yapıyor."

"Honda'nın viraj ve gücü kısma açısından performansının Aprilia'dan çok daha iyi olduğunu düşünmüyorum."

"Şasi tarafında güçlü hissediyorum. Onu özellikle hızlı virajlarda takip edebiliyorum ancak gazı açtığı zaman Honda, çok güçlü oluyor ve zemine çok fazla çok aktarabiliyor. Biz özellikle bu konu üstünde çalışıyoruz çünkü ilk hızlanmada tork eksiği çok fazla." dedi.

Aprilia kış döneminde yeni motorunda dayanıklılık sorunları yaşamıştı. Espargaro, mümkün olduğu kadar çok veri toplamak için bu hafta sonu için motoru kıstıklarını kabul etti.

Espargaro, "Ne yazık ki herkes, Sepang, Katar ve Misano'dan sonra motorda küçük problemlerimizin olduğunu biliyor."

"Bu yüzden biz yarışı tamamlamak, puan kazanmak ve sezon sonunda güçlü olmak istiyoruz."

"Bunun için motor tarafında biraz rahat davranıyoruz, motoru daha az yoruyoruz. Motorla daha fazla mesafe kat edebilmek için devirleri düşük tutuyoruz."

"Bu şekilde devam edersek, mühendislerimiz hafta sonunun kalan kısmında ya da bir sonraki yarışta daha fazla devir kullanmamıza izin verebilir." dedi.