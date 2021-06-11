Espargaro, Honda’da yaşadığı sorunların KTM’deki ilk yıllarını yansıttığını söyledi

Honda, sürücülerin RC213V motosikleti ile güçlü bir form yakalamakta zorlanması nedeniyle 2021 sezonunda ilk 7 yarışın ardından şu anda takımlar şampiyonasında 6. sırada yer alıyor

Espargaro’nun Honda’daki ilk sezonu da Katar’daki umut verici testlere ve Losail’deki pozitif iki yarışa rağmen beklenen şekilde ilerlemedi. İspanyol sürücünün şu ana kadarki en iyi sonucu Katar ve Fransa Grand Prix’sinde elde ettiği sekizincilik oldu.

Geçtiğimiz Katalonya Grand Prix’sinde kaza yapan Espargaro, moralinin bozulduğunu ancak KTM’de yaptığı gibi şansını tersine çevirebileceğine inanıyor.

Espargaro, “Aslında buraya gelmeden önce de moralim zaten düşüktü.”

“KTM’de ilk yıllarımda buna benzer bir konumdaydım. Birçok sorun yaşıyordum ve en iyi motosiklete sahip değildim ama bu durumu tersine çevirmeyi başardık. Bu durumu da aynı şekilde tersine çevirebileceğimize inanıyorum.”

“Bunun yarın ya da başka bir gün mü başlayacağını bilmiyorum çünkü üzerinde çalışmamız gereken çok şey var ve bunun üstesinden gelmek için çabalıyoruz.”

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team, Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: MotoGP

“Fakat bir noktada elbette bunu başaracağız, tek soru bunun ne zaman olacağı.”

Takım arkadaşı Marc Marquez de Katolonya GP’sinde kaza yaptı ama bunun öncesinde podyum pozisyonları için mücadele ediyordu ve “bu seneki en iyi 7 turunu” attığını söylemişti.

Marquez 2021 model RC213V’deki temel sorunun yol tutuşu eksikliği olduğunu söyledi. Ayrıca bunun hızlanmada ve frenlemede problemlere yol açtığını belirtti.

Marquez, “Mesele şu ki her ne kadar söylemek kolay olsa da tam olarak neyi geliştirmemiz gerektiğini bulmak çok zor.”

“Ancak bir sorunumuz olduğu doğru. Hızlanmak için istediğimiz yol tutuşunu bulamıyoruz ve virajlara girerken motosikleti durduramıyoruz çünkü arka lastiklerin de yol tutuşu çok az.”

“İki farklı alanda iki farklı problemimiz var ama ikisi için de sonuca giden yol aynı.”

“Viraja girerken geç frenliyoruz ama bunu fazla yatarak yaptığımızda bana ve Pol’ün yaptığı gibi [kazalar] meydana gelebiliyor.”

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Durumu anlamak ve ona göre davranmak için yavaşlıyorsunuz ki kaza yapmayasınız. Ancak bir diğer nokta ise hızlanmak konusunda çünkü fazla yol tutuşu olmuyor, eğer hız kaybediyorsanız tüm düzlüğü de kaybediyorsunuz.”

“Tüm bunlar, yarış boyunca size yardımcı olmuyor.”

Marquez henüz başaramasalar da bu yıl podyuma çıkacaklarından emin.