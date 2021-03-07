Pol Espargaro: "Honda ve KTM motosikletleri karşılaştırılamayacak kadar farklı"

Losail'deki beş günlük test cumartesi günüyle birlikte başladı ve Espargaro, yeni RC213V ile ilk sürüşünü tamamladı. Gün boyunca 68 turu tamamlayan İspanyol sürücü, yedi saatlik günde piste çıkan ilk sürücülerden biri oldu.

Espargaro, Aprilia ile yarışan kardeşi Aleix'in hızından 1,2 saniye yavaş kaldığı günü 17. sırada bitirdi, ancak günün sonunda lastikleri bittiği için herhangi bir zaman denemesi yapmadı.

Dört yıldır KTM ile yarışan Espargaro, temelde RC16 ve RC213V'nin iki zıt kutup olduğunu dile getirdi.

Espargaro, "Evet, karşılaştırmak için çok farklılar."

"Ayrıca ortada, bu motosikletlerle sürüş yapmadığım üç ay var ve bu, KTM ile olan şeyleri hatırlamama yardımcı olmadı."

“Yine de bu iki motosiklet çok, çok farklı. Bunlar iyi sonuç almak için biraz savaşmanız gereken motosikletler."

“Ancak bunun ötesinde , geri kalan her şey çok, çok farklı. Ancak Honda ile iyi hissediyorum."

“En önemli şey ön taraf hakkında bilgi edinmek."

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Zaten arka tarafın, aşağı yukarı hızlanmada ve virajın orta kısmında kontrolüm altında olduğunu düşünüyorum."

“Yine de bu, sadece biraz daha fazla zorlamak, limitlere çıkmak ve nerede vakit kaybettiğimi görmek meselesi.” dedi.

Espargaro, Cumartesi günü motosiklet ayarlarına odaklanmak yerine RC213V'ye adaptasyon gibi genel şeylere odaklandı.

Motorsport.com'a konuşan Espargaro, Honda'daki ilk gününe dair detay vermesi istendiğinde, "Hayal edebileceğiniz üzere, motosikletin limitlerine çıkmak oldukça zordu. Tüm bu genç ve süper güçlü çocuklardan oluşan gridde hemen hızlanmanız ve hızlı olmanız gerekiyor, aksi takdirde çok uzakta kalıyorsunuz."

“İlk gün özelinde bakarsak her şey yolundaydı, sadece motosikletin nasıl çalıştığını kontrol ettik, frenler, arka fren, motosikletin pozisyonu gibi çok basit şeylere baktık, elektronik ya da şasi ya da benzeri gibi büyük şeylere odaklanmadık."

"Sadece mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışıyordum. Lastiklerimiz bitti çünkü güne çok erken başladık ve son bölümde -daha iyi bir tur için- yeni bir lastiğe geçemedik."

“Ancak genel olarak çok mutluyum ve ikinci test gününü sabırsızlıkla bekliyorum. Bence pazar daha iyi bir gün olacak.” dedi.