Espargaro: "Honda motosikletiyle 'sadece Marquez'in kazanamayacağını' kanıtladım"

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Honda Marc Marquez'in 2020'de geçirdiği sakatlık ve 2021'de yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle, motosiklet yaklaşımını gözden geçirdi ve zorlu geçen birkaç yılın ardından 2022 için RC213V'yi büyük oranda revize etti.

Yeni RC213V, testler boyunca ve Katar'da güçlü bir pakete sahip olduğunu kanıtlarken, Marquez sıralama turlarında üçüncü, Espargaro altıncı oldu.

İkili yarışın startıyla beraber ilk iki sıraya yükselirken, Espargaro 18 tur boyunca yarışı lider götürdü ve yumuşak lastiklerinin verim kaybetmesiyle yarışı üçüncü bitirdi.

Espargaro, ilk galibiyetini almayı başaramasa da, Honda'nın yeni motosikletiyle 2022'de ne kadar güçlü olabileceğini gösterdiğine inanıyor.

Podyumu sorulduğunda Espargaro, "Bu güzel, çok güzel."

"Yarışın tamamına yakınını ilk sırada götürdükten sonra üçüncü olmak elbette isteyeceğiniz şey değil. Fakat ben ve Honda, bu gece Honda ile sadece Marc Marquez'in kazanamayacağına dair bir mesaj göndermiş olduk."

"Bu, uzun süredir Honda ile sadece bir kişinin kazanabilmesinin ardından geldi ve bence tüm Honda için harika."

"Bu, farklı bir yerden gelen ve farklı bir sürüş stiline sahip olan birinin bu motosikletle yarış kazanabileceği anlamına geliyor."

"Bu, üretici için inanılmaz. Bu yarıştaki güçlü performansın ışıltısı, büyük oranda Honda'ya ait çünkü bunu yapmak için inanılmaz derecede çalıştılar ve sonunda başardılar."

Espargaro ve Marquez, dayanıklılık konusundaki endişelere rağmen yumuşak ön ve arka lastik tercih ettiler. Fakat ikili, orta lastikte yaşadıkları zorluk göz önüne alındığında, bunun tek seçenek olduğunu düşünüyordu.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP

Espargaro, "Bugün onlardan farklı bir şey seçtik ve bence doğru olan da buydu. Fakat bu bizi sınırlayan şey oldu."

"Marc ön tarafta zorlandı ve ben de zorlandım fakat bizim tarafımızda orta ön lastiği kullanamıyorduk."

"Yani tüm bunları anlamaya devam etmemiz gerekiyor."

"Ayrıca burası bizim için kolay bir pist değil ve lastikle ilgili durum nedeniyle, yarıştan önce ne seçeceğimizi bilmiyorduk.

"Bu bizim için en zor yerlerden biriydi. Bir sonraki yarışta bizim için her şeyin biraz daha netleşeceğini düşünüyorum."

Espargaro, 2022 Honda'yı sürmekten büyük keyif aldığını da ekledi.

"Bu, sürmesi daha normal bir motosiklet. Sonuçlar almak için çok fazla zorlamanıza ya da çok fazla risk almanıza gerek yok."

"Sezon öncesinden beri kaza yapmadım, bu motosikletle bir kez bile kaza yapmadım.

"Beş günlük testlerde, Katar'da kullanılmış lastiklerle yaptığım çalışmalarda ve yarışın tamamında zorluyordum ve henüz kaza yapmadım."

"Bu, motosikletin daha hızlı olduğu ama aynı zamanda çok daha güvenli olduğu anlamına geliyor."

"Bu bizim için çok önemli bir şeydi. Kendimi güçlü hissediyorum ve Honda'nın benimle anlaştıklarında elde etmeyi istediği şeyi sunmaya hazırım."