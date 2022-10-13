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Espargaro: "Honda, motosikleti geliştirmiyor"

Pol Espargaro, 2022 MotoGP sezonunda Honda'nın motosikleti geliştirmek için motivasyonu olmadığını iddia ediyor, ancak bu yüzden Honda hakkında 'kötü konuşmanın' yardımcı olmayacağını da söylüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Çeviren:
Zeynep Taş
Espargaro: "Honda, motosikleti geliştirmiyor"
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Sekiz kez MotoGP podyumu elde eden Espargaro, geçen sezon KTM'den Honda'ya geçiş yaptı; ancak geçişinden bu yana Japon üretici ile zorluklar yaşadı.

Şu ana kadar takımla geçirdiği iki yılda sadece iki kez podyuma çıkan Espargaro'nun, ilk beşte bitirdiği yarış sayısı Katar ile üçe çıktı. 

Espargaro, 2014 yılında MotoGP'deki ilk çıkışını yaptığı Tech3 ile gelecek yıl KTM'ye geri dönecek ve bu duyurunun yapılmasından bu yana Honda'nın kendi durumunu iyileştirme isteğinin azaldığını söylüyor.

Bunun yıl sonuna kadar motivasyonunu korumayı zorlaştırdığını kabul ettiğini ancak bu konuda Honda'ya yüklenmenin de yapılacak en iyi şey olduğunu düşünmediğini belirtti.

Espargaro, takım arkadaşı Marc Marquez'in yaşadığı sakatlığın ardından geri dönüşü hakkında "Bu çok zordu. Çünkü o Misano'ya geldiğinden beri herkesin yeniden çalışmaya başladığını görüyorsunuz."

"Ama benim için son birkaç yarıştır durum hep aynı."

"Ayrılacağım için, ekipteki herkes ortada güncelleme yapmak için bir motivasyon olmadığını ve elimdekiyle yetinmem gerektiğini düşünüyor."

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Motor hakkında yeni hiçbir şey yok ve bu yüzden zorlanmaya devam edeceğimi biliyorum, ama kimse bu konuda yardım etmiyor. O yüzden kötü bir durum." dedi.

Bu durumun motivasyonunu yüksek tutmayı zorlaştırıp zorlaştırmadığı sorulduğunda Espargaro, "Evet, oldukça zorlaştırıyor."

“Başka takımlarda da bulundum ama hiç böyle bir durumla karşılaşmadım."

"Ama günün sonunda, bunun kolay bir şekilde sonuçlanması gerek."

"Sonuçta ben bu fabrikanın bir çalışanıyım ve benden ne istiyorlarsa onu yapacağım."

"Eğer bana bir şeyi test etmem için ihtiyaç duyarlarsa, bunu yapacağım. Eğer duymazlarsa yine de bekliyor olacağım." 

“Bu durumun üstüne gidip Honda hakkında kötü konuşmaya gerek yok."

"Onlar bana bu motosikleti kullanma fırsatı verdiler. İyi bir sonuç elde edemesem de her zaman minnettar olacağım." dedi.

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