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MotoGP İtalya GP

Espargaro, Honda MotoGP takımının test sürücüsü olmaya hazırlanıyor

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre Aleix Espargaro, sezon sonunda yarışlardan emekli olmasının ardından 2025 yılında Honda'nın resmi MotoGP test sürücüsü olacak.

Ezel Tan
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro geçen hafta Katalonya Grand Prix'si öncesinde yaptığı açıklamada 2024 sezonunun sonunda emekli olacağını açıkladı.

İspanyol sürücü, sahip olduğu deneyim göz önüne alındığında, test sürücüsü olma olasılığını ciddi olarak düşündüğünü söylemişti.

Son sekiz yıldır yarıştığı ve MotoGP'deki ilk zaferlerini kazandırdığı Aprilia ile elde ettiği başarıya rağmen Espargaro, İtalyan markayla devam etmeyeceğini açıkça belirtti.

Motorsport.com, Honda'nın Espargaro ile 2025 yılında test sürücüsü olmak için anlaşmaya yakın olduğunu öğrendi.

Bu durumun Honda'nın mevcut test sürücü Stefan Bradl için ne anlama geleceği ise belirsiz.

Espargaro, Suzuki'de geçirdiği iki yılın ardından 2017'de Aprilia'ya geldi ve İtalyan ekibin gelişiminde kilit rol oynadı.

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