Espargaro, Honda MotoGP takımında "kendini keşfetmekten" korkmuyor

2013 Moto2 dünya Şampiyonu 4 sezon geçirdiği KTM takımından ayrılarak 2021’de Marc Marquez’in takım arkadaşı olamk için 2 yıllık sözleşme imzaladığı Honda’ya geçecek.

Marquez’in 2021 sezonuna baştan katılması İspanya Grand Prix’sinde kırdığı kolu için geçirdiği 3. ameliyat sonrasında pek mümkün görünmüyor ve genç sürücünün iyileşmesi için en az 6 ayın geçmesi gerektiği söylenenler arasında.

6 kez dünya şampiyonunun sezona başlamak için uygun olduğu takdirde ise Marquez’le mücadele etmek, Espargaro’nun MotoGP kariyerindeki en zor görevlerinden biri olacak.

2020 sezonu boyunca birçok sefer zorluğuyla meşhur bir motosiklete geçmekten ve 6 kez dünya şampiyonu birine karşı yarışmaktan korkup korkmadığı sorusuyla karşılaşan Espargaro, Motorsport.com’a Honda’ya geçmesindeki sebebin sadece kendisine neler yapabileceğini kanıtlamak olduğunu söyledi.

Marquez’e karşı yarışmaktan heyecan duyup duymadığı sorulan Espargaro:“İlk defa birisi bana bu soruyu bu şekilde sordu ve her seferinde verdiğim cevap: Korkmak değil, bir şeyler keşfetmek. Oluyordu.”

“Bir sporcu, her zaman kendini geliştirmek ve kendini test etmek isteyen profesyonel bir sporcu, olarak kariyerimin bu bölümünün bir kendimi geliştirmek ve bu sırada kendi içimde kim olduğumu ve ne kadar hızlı olduğumu keşfetmek için bir macera olduğunu düşünüyorum.”

“Geçmişte insanların KTM’de iyi sonuçlar almadığımız için beni başarısız görmelerini anlıyorum çünkü KTM henüz bir projenin başındayd ve bu sebeple güçsüzdü.”

“Ama gerçekten kendimi görmek ve diğerlerinin de başka bir motosikletle beni görmesini istiyorum, bu da Yamaha’yla (Tech3) ilk 6’da, şimdi KTM’le şampiyonada ilk 5’te olabileceğim manasına geliyor ve Honda’yla da aynısını yapmak istiyorum.”

“Bu bana kötü bir sürücü olmadığımı gösterecek ve aslında insanlara neler yapabileceğimi göstermek için değil, sadece kendime göstermek için, kendime dünyadaki en iyi sürücüyle aynı seviyede olabileceğimi kanıtlamak için. ”

Espargaro KTM’le son sezonunu, 2020 boyunca 5 podyum görerek ve şampiyonada 5. sırayı alarak tamamladı.