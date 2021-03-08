Espargaro: "Honda MotoGP motosikletinin limitlerini bilmemek çok stresli"

MotoGP'de altı kez podyuma çıkan Espargaro, Cumartesi günü Katar'da RC213V motosikletiyle ilk kez pisti çıktı ve pazar günkü ikinci günü 1:54.673 ile 1.2 saniye geride 12. sırada tamamladı.

Espargaro Cumartesi günü yaptığı açıklamada, motosikletin dört yıl boyunca kullandığı KTM'le doğrudan karşılaştırılamayacak kadar "farklı" olduğunu belirtmiş ve bunun, sürüş tarzını RC213V'ye uyarlamak adına tamamen değiştirmesi anlamına geldiğini söylemişti.

Bununla birlikte İspanyol sürücü, Honda hakkında öğrenmesi gereken "çok şey" olduğunu söylüyor ve şimdiye kadar kaza yapmadığı göz önüne alındığında, gelişebilecek çok fazla yeri olduğunu düşünüyor.

"Daha önce de söylediğim üzere, elektroniğe uyum sağlamak çok zor, ancak aynı zamanda motosiklet üzerinde baskı altındayken, harita değişikliği yapmak da zor, çünkü şimdi motosiklete oldukça fazla baskıyla biniyorum."

"Motosikletin limitlerini bilmiyorum. Bugün ilk sürücünün 0.7 saniye gerisindeydim, ancak bir viraja üç, dört veya beş km/s daha hızlı girmem halinde motosikletin beni üzerinden atıp atmayacağını bilmiyorum. Bu çok stresli bir şey."

"Şu ana kadar kaza yapmadım ve bu da gelişebilecek çok fazla şey olduğunu gösteriyor."

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Repsol Media

"Ancak elektroniğin nasıl çalıştığını, harita değişimi, yakıt seviye gibi öğrenmem gereken çok şey var. Hatta kalkış kontrolü ve pit limitörü gibi şeyler de buna dahil."

"Yeni motosiklette uyum sağlamam gereken pek çok şey var."

LCR Honda'nın İspanyol sürücüsü Alex Marquez, geçirdiği iki kaza sonrası oldukça zor bir günü geride bıraktı.

Marquez, Pazar gününü Espargaro'nın 0.2 saniye gerisinde tamamladı. Ancak kazalar çok fazla vakit kaybetmesine neden oldu.

Cumartesi günü büyük bir kaza yaşayan Espargaro, "Bugün başlar başlamaz iki büyük kaza geçirdim."

“Farklı bir ön lastik deniyordum ve gerçekten küçük bir hata yaptım. Bu, o noktada biraz zordu çünkü küçük bir çarpışmaydı ama motosikletin tamiri biraz zaman aldı."

“Sonuncusunda ise, yeni bir tur denemesi yapmak için yeni lastiklere geçmeden önce kullanılmış lastiklerle sürüş yaptığım anda, yine o motosikletle oldu."

"İkinci virajda tipik bir hata yaptım, bu yüzden neyse ki yine o kadar fazla hasar yoktu. İki hata yaptım, ki bu da geliştirmem gereken bir şey. " dedi.

Alex Marquez, Team LCR Honda crashed bike Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda, dört sürücü için de Katar'da farklı test programları yürütüyor ve Marquez yeni bir şasi denemeye odaklandı.

Marquez, "Aynı yöne ulaşabilmek için dört sürücüyle, farklı zamanlarda farklı şeyler deniyoruz."

“Bugün daha çok şasi tarafına odaklandık, farklı şeyleri anlamaya çalışıyorduk. Gerçekten olumlu değildi, ancak izlenecek yolu bilmek güzel oldu." dedi.