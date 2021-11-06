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MotoGP / Algarve GP Haberler

Espargaro: "Honda MotoGP motosikletini sürmek artık daha 'güvenli'"

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Pol Espargaro, Honda'nın, MotoGP'nin Nisan ayında Portekiz'e yaptığı son ziyaret ile bu hafta sonu yapılacak Algarve Grand Prix arasında "harika" bir adım attığını söyledi ve motosikletin daha güvenli olduğuna dikkat çekti.

Espargaro: "Honda MotoGP motosikletini sürmek artık daha 'güvenli'"

Honda, bu hafta sonu Algarve GP'sine katılmayan Marc Marquez'in sayesinde, üç yarış kazanmasına ve Misano'da 2017'den bu yana ilk dublesini yapmasına rağmen, zorlu bir 2021 sezonu geçiriyor.

Genel olarak 2021 Honda'sı, hızlanmada, frenlemede ve dönüşlerde sorunlara neden olan arka tarafın tutuş eksikliğinden muzdaripti.

Nisan ayında Portekiz GP'sini 14. sırada bitiren Espargaro, Cuma günü Algarve GP'sinde çok daha güçlüydü ve günü beşinci sırada, 0.402 saniye geride tamamladı.

Espargaro, Cuma günü Algarve pistinin tutuş seviyesi çok iyi olmamasına rağmen, motosikletin Nisan ayından bu yana, özellikle "güvenlik" açısından çok geliştiğini belirtti.

Espargaro, "Aslında pistteki koşullar harika değildi."

"Yol tutuş çok iyi değil ve çok zorlanıyorum. Daha rakabetçi olmak için motosikleti iyi yöne ayarlamaya çalışıyoruz."

"Burada olduğumuz ilk andan itibaren, özellikle güvenlik konusunda inanılmaz bir adım attık çünkü ben burada [Nisan'da] oldukça kötü bir kaza yaptım, ayrıca Alex [Marquez] de burada kaza yaptı."

"Çok iyi performans göstermiyorduk ve şu anda çok iyi his almasam da öyle görünüyor. Çünkü lastikleri %100' performansta kullanmadığımızı hissediyorum, bazıları arka sert lastiği kullanıyor ve bence bu çok zor bir şey, imkansıza yakın, biz yeterince ısı üretemiyoruz."

"Bu yüzden orta, sert ve hatta yumuşak lastikte bile zorluk yaşıyoruz. Bu durumda bile tur zamanı iyiydi, pozisyon çok da kötü değildi."

"Ancak yarını düşünürsek, gelişmemiz ve doğrudan Q2'ye girmemiz gerekiyor. Bu kolay olmayacak." dedi.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, Honda'nın Misano'daki dublesinin, bu hafta sonuna giderken takıma "inanılmaz bir destek" verdiğini, ancak Cuma günü, sezonun başlangıcını mahveden arkadaki savrulma sorununun, "minimal" olduğunu söyledi.

"Biraz daha hızlıydık orası kesin."

"Misano'da aldığımız sonuçtan sonra öz güven daha da arttı, bu da bize inanılmaz bir destek ve bunu yapabileceğimize dair çok fazla güven verdi."

"Aslında [önce] arka tutuşla mücadele ediyorduk. Çok kötü kaza yaptım, ayrıca Alex'in de çok kötü kaza yaptığını hatırlıyorum."

"Sene başında özellikle viraj girişlerinde arka savrulma ile çok sıkıntı yaşıyorduk ve ayrıca arka lastiğin tutunmasını sağlamakta çok sorunumuz vardı."

"Bugün, yine bu problem var ama minimal boyutta ve bu çekiş alanında, dönüşlerde ve viraj hızında bize yardımcı oluyor."

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