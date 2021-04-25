Espargaro: ‘’Honda motosikletine adapte olmaya çalışırken sabırlı olmalıyım’’

Espargaro, 2021’in ilk üç yarışında, RC213V’siyle güçlü bir hız sergiledi ancak en iyi derecesini Katar GP’de sekizinci olarak aldı ve Portekiz’deki yarıştan da arka fren sorunu nedeniyle çekilmek zorunda kaldı.

Ancak sıralama turlarında sadece bir kez 12’ye girebilmiş olan Espargaro’nun sıralamadaki hızı, şu ana kadarki yarış hızına ulaşamadı.

Portekiz Grand Prix hafta sonunda konuşan Espargaro, şu anda yaşadığı en büyük problemin, sıralamalarda temiz turlar çıkarmasına neden olan, Honda’nın ön tarafının sınırlarını anlamak olduğunu söyledi.

Ancak, İspanyol sürücü, bunun herhangi bir problemdense, motosikletteki tecrübesizliğinden olduğunu ve ön lastik seçimi için kimseyi suçlamadığını da dile getirdi.

Espargaro, ‘’Yani bu, KTM’nin de sahip olduğu gibi, en çok zamanı frenlemeden, hızlı girişlerden, motosikleti durdurmaktan, virajlardan ve hızlanmaktan kazandığınız tür bir motosiklet.’’

‘’Böylece, frenlemede güçlü olmalısınız ancak nerede frenlemeniz gerektiğini bilmiyorsanız, bu bir sorun.’’

‘’Yani, eğer ön tarafın sınırının nerede olduğunu bilmiyorsanız, bu bir problem çünkü bu yüzden yol tutuşundan en iyi performansı alamazsınız.’’

‘’Şu anda, başka sektörlerde iyi hissediyorum. Portimao’daki birinci virajda, en hızlı sıralama turlarımı çıkardım, yani hızlı olabiliyorum.’’

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

‘’Ancak, tek turdaki her sektörde aynı performansı gösteremiyorum çünkü frenler zaman kazandığınız yerler ve bazen çok geniş dönüp, birçok hata yapabiliyorum.’’

‘’Bu bir sorun çünkü çok hızlı değilseniz ve elinizdekileri birleştiremiyorsanız, bu yakın sıralamalarda, 0.1-0.2 saniye birinci veya dördüncü, beşinci olmayı belirleyecektir.’’

‘’Bu, daha çok tur atmakla, durumu daha iyi bilmekle alakalı bir şey.’’

‘’Sonrasında, durumu anlamak ve tüm sektörlerde, tek turda iyi performans çıkarmak benim için daha kolay olacak.’’

‘’Bu yüzden sabırlı olmalıyız. Her şey yoluna girecek çünkü hıza sahibiz. Sadece bunları birleştirmeliyim.’’ dedi.

Espargaro, geçtiğimiz hafta seriye tekrar dönen Marc Marquez’in de dönüşünün Honda’ya adapte olmakta ‘’önemli’’ olduğunu dile getirdi.

Portimao’daki yarışta abisinin hemen arkasında sekizinci olan LCR sürücüsü Alex Marquez, Marc’ın şimdiden Honda sürücülerine RC213V’nin sınırlarını gösterdiğini söyledi.

Ağabeyinin bir sezon sonra padokta olmasının garip olup olmadığı sorulan Alex, ‘’Ben pistteyim fakat sanki evdeymişim gibi hissettiriyor.’’

‘’Onun tekrar burada olması iyi, aynı zamanda Honda için de.’’

‘’Motosikletinin sınırlarını zorluyor ve bize motosikletin sınırlarını tekrar gösteriyor. Bu bizim için iyi.’’ cevabını verdi.