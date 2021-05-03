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MotoGP / İspanya GP Haberler

Espargaro: “Honda, Jerez MotoGP yarışında berbattı”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Pol Espargaro, sadece 10. sırada bitirebildiği İspanya Grand Prix’sinde, Honda MotoGP motosikletinin frenleme dışındaki her alanda “berbat” olduğunu söyledi.

Espargaro: “Honda, Jerez MotoGP yarışında berbattı”

Espargaro 13. sıradan başladığı yarışta pek fazla ilerleme göstermeyi başaramadı ve yarışı liderden 11.7 saniye geride, 10. sırada tamamladı. Ayrıca Espargaro, Honda'dan takım arkadaşı Marc Marquez’in de arkasında finiş gördü.

İspanyol pilot, 25 turluk Jerez yarışında “sadece çok kötü hissettiğini” ve RC213V’nin performansından mutlu olmadığını dile getirdi.

Espargaro verdiği demeçte şunları söyledi: “Sadece çok kötü hissediyordum, hiç çekiş gücümüz yoktu, motosiklet yeterince iyi dönmüyordu ve hızımız iyi değildi.”

“Sorunsuz süremiyordum, ayrıca hızım da yoktu. Frenlemede daha fazla zaman kazanmaya çalışıyordum.''

“Fakat sonra frenlerim de pes etti ve virajı açıktan almak zorunda kaldım, çünkü geri kalan alanlarda berbattık. Durum böyleydi.”

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro’nun Jerez’de pazartesi günü gerçekleşecek olan yarış sonrası testinde bu sorunları anlamak için zamanı olacak.

Fakat, HRC’nin programı için çok da hevesli olmadığını şu sözlerle belirtti:  “Ben Honda’nın bir çalışanıyım ve benden ne denememi isterlerse yapacağım.”

“Benden istedikleri güncelleme paketiyle çalışacağım ama yarışta farklı paketler ve farklı Honda’lar kullanılıyor.''

Jerez hafta sonunda, Honda motosikletlerindeki en büyük farklardan biri, daha iyi bir yol tutuşu elde etmek için 2020 versiyonu şasisine geri dönen LCR sürücüsü Takaaki Nakagami'deydi.

Nakagami, 2021 şasinin kullanım açısından daha iyi olduğunu kabul etmesine rağmen eski versiyon kullandığı yarışta 4. sıraya yerleşerek, Honda’nın açık ara en hızlı sürücüsü oldu.

Espargaro, bütün Honda sürücülerinin farklı bir paket kullanıyor olmasının 2021 motosikletini daha iyi bir hale getirmekte problemler yarattığına inandığını söyledi ve durum hakkında şu yorumları yaptı: “Yarış sonrası testinde farklı şeyler yapmaya çalışacağım.”

“Durumu geliştirmek için neler denememi isteyeceklerini göreceğiz.”

“Bence grupça hareket etmek yerine çok daha bireysel hareket ediyoruz. Sonuç olarak, bu, bütün grubu etkiliyor ve bunun herkesi etkilemesi iyi değil.”

Honda’nın bu yöndeki uyumsuzluğunun ona motosikleti anlamak konusunda zarar verdiğini çünkü bu konu hakkındaki “bilgisinin sıfır” olduğunu da dile getirdi.

“Şu anki problemim, iyi mi kötü mü olduğumu bilmemem çünkü bu motosikletten ya da kullandığım paketten kaynaklı da olabilir.”

“Belki de sürüş tarzımdan dolayıdır. Ne olduğunu bilmiyorum ve biraz kafam karışmış durumda çünkü paket ve tarz üzerindeki aynı kafa karışıklığı, şu anda fabrikada da var."

“Ayrıca ben yeniyim ve benim için her şey çok karışık çünkü fazla şey deneme imkanım olmadı.”

“Çok büyük bir iş yapıyorlar fakat ben bunun yanında çok küçük kalıyorum.”

“Bilgim sıfır. Büyük bir iş yaptıklarını hissediyorum ama bu konuda bilgim sıfır ve bu yüzden onlara yardımcı olamıyorum.”

“Onlar da bana yardım edemiyor ve hiçbir şeyi kontrol edip kendime yardım etmeyi başaramıyorum. Çünkü tek bir yönde ilerlemiyoruz.”

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Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Pol Espargaro
Editör Lewis Duncan

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