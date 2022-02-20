Espargaro: "Honda isteklerimi dikkate aldı, 2022 için fazlasıyla hazırız"

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2020 ve 2021'de geçen iki zorlu sezonun ardından Honda, yeni motosikleti RC213V'de özellikle arka taraftaki çekiş sorunlarını gidermek için radikal değişiklikler yapmış durumda.

Çekiş eksikliği özellikle 2021'de takıma katılan Pol Espargaro'nun takıma adapte sürecini etkilemişti. 2020'de KTM ile beş podyum eden İspanyol pilot, geçtiğimiz sezon yalnızca bir kez podyuma çıkabildi.

Bütün bu önemli değişiklikler Honda'ya yaramış gibi görünüyor. Geçtiğimiz Kasım ayında Jerez testinde ilk kez teste çıkan motosiklet, güçlü formunu geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Malezya ve Endonezya testlerinde de sürdürdü. Testlerde Espargaro genel olarak yukarı sıralarda yer aldı.

Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Pol Espargaro, tamamen yeni bir motosikletin hemen bu kadar iyi olabilmesinin "şaşırtıcı olduğunu" ve "çok şanslı hissettiğini" itiraf ediyor.

Honda'nın kış arası boyunca gösterdiği çabanın onu nasıl hissettirdiği sorulduğunda Espargaro, "Gerçekten etkileyici!"

"Honda'nın elini göstermeye başladığını söylemek mümkün. Jerez testine göre çok daha farklı bir motosiklet var karşımızda.

"Ve Jerez'den sadece günler sonra, Malezya'da sadece onda iki saniye geride kaldık. Çok iyi bir ritim yakaladık."

"Beni en çok şaşırtan da bu oldu."

"Sıfırdan, elde hiçbir veri olmadan yapılan bir motosikletin bu performansı göstermesi inanılır gibi değil."

"Kısacası burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sonunda gerçekten yapabileceklerimi gösterme fırsatına erişebileceğim."

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro ayrıca Honda'nın arka çekişe odaklanarak "kendi isteklerine yönelik" çalışmalar yaptığını da ekliyor.

"Ana hedef benim üstünde rahat hissedebileceğim bir motosiklet inşa etmekti ve Honda bunu da düşündü."

"Diğer pilotlar gibi ben de arka taraftaki yol tutuşundan şikayetçiydim, fakat benim şikayetlerim daha anlamlıydı çünkü bizim motosikletimizin sürüş felsefesi arka tarafın aktif kullanımına dayanıyor."

"Arka tarafın çalışmadığı her yarış benim için çok zor geçmekteydi, diğerlerine göre çok daha fazla şikayet ettiğimi söyleyebilirim."

"Fakat Honda isteklerimi dikkate aldı ve şu anda topun kendi sahama geçmiş olduğunu hissediyorum."