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MotoGP / Haberler

Espargaro, Honda ile yaptığı başlangıçtan memnun

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Pol Espargaro, Repsol Honda MotoGP ekibiyle çıktığı ilk testlerin ardından durumdan memnun olduğunu düşünüyor.

Espargaro, Honda ile yaptığı başlangıçtan memnun

MotoGP'de altı podyumu bulunan İspanyol sürücü, KTM’den sonra Honda Fabrika takımına katıldı ve altı kez dünya şampiyonu Marc Marquez’le takım arkadaşı olacak.

Test gününün son günü olan Cuma günü, Espargaro en hızlı onuncu süreyi tamamladı ve RC213V ile 0.7 saniye geride kaldı.

Espargaro aynı zamanda sondan bir önceki günde uzun sürüşlerde oldukça rekabetçiydi.

Testi hakkında konuşan Espargaro, şunlar söyledi: “Buraya gelmeden önce ideal bir sonucu düşünmek zordu çünkü bu, Marquez’in bizi açık ara yendiği bir etkinlikti. Diğer sürücüler de çok zorlanıyordu.”

“Bu yüzden nerede olacağımı bilmek zordu. Marquez’in yanında ve ona yakın mı, yoksa diğer sürücülerin yanında mı?”

"Baş mekanikerim Roman Aurin ve diğer herkes, adaptasyon sürecinin nasıl geçtiğine şaşırdı.”

“Harika hissediyorum, gerçekten çok iyiyim. Ancak bunu söylerken, öğrenecek bir çok şeyim olduğunun farkındayım. Henüz yeterli değil."

Espargaro, Honda’nın ön kısmıyla ilgili sınırları henüz bilmediği için stresli olduğunu da itiraf etti.

Ancak şimdi Katar Grand Prix’si için daha hazır hissediyor. İspanyol sürücü, tüm pistleri öğrenmek için zamana ihtiyaç olduğunu da belirtiyor.

“Daha fazla tur atmaya ihtiyacım var. Size limitlerin nerede olduğunu söyleyebilirim, ancak sadece bazen.”

“Bu lastiğe de bağlı, hâlâ hangisinde orta hangisinde yüksek performans alacağımı öğrenmek için, farklı pistlerde farklı lastikleri denemeliyim. Hangi lastiklerin benim için iyi olduğunu öğrenmeliyim.”

“Bütün MotoGP motosikletleri için ön tarafta durum oldukça karışık, sadece Honda’da değil. Michelin’ie birlikte, ön taraf daha zorlayıcı hale geldi.”

“Bu zaman ve tecrübe meselesi. Şu an Katar’da durumu kontrol atına alabildiğimi düşünüyorum.”

“Bu, yarış hafta sonunda, üç kez kaza yapmayacağım anlamına gelmiyor, bu olabilir. Ancak şu anda durumu kontrol altına aldığımı hissediyorum.”

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Pol Espargaro
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

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