Espargaro: "Honda ile ilk podyumum, KTM ayrılığımdan sonra 'ağrı kesici' oldu"

Espargaro'nun KTM'den ayrılarak 2021 için Honda fabrika takımına katılması, özellikle KTM'nin yarış galibi olduğu 2020 sezonunun sürücü piyasasındaki en büyük şoklarından biriydi.

Bu yıl COVID pandemisi nedeniyle sınırlı sayıdaki testlerden etkilenen Espargaro, RC213V'ye uyum sağlamak için büyük ölçüde mücadele etti. En iyi sonucu Silverstone'da, hava ve pist koşullarının zorlu 2021 Honda'ya mükemmel şekilde uyduğu ve arka tarafın tutuşunun kötü yönde etkilendiği hafta sonunda, pole pozisyonunu alması ve yarışı beşinci tamamlaması oldu.

Misano'daki sıralama turlarında dördüncü olan Espargaro, MotoGP'de şimdiye kadarki en iyi finişini elde etti ve takım arkadaşı Marc Marquez'in arkasında Honda ile duble yaptı.

İlk Honda podyumu hakkında yorum yapan Espargaro, "Repsol Honda'da podyum alarak bir duvarı kırmak çok şey ifade ediyor, bir ağrı kesici oldu."

"Geçen yıl [KTM'den ayrılarak] kariyerimde büyük bir risk aldım ve herkes yıl boyunca çok fazla mücadele ettiğimi gördü."

"Ancak nihayetinde bu sonucu almak benim için çok güzel. Egom için, bir sürücü olarak benim için iyi ama çok fazla çalışan takım için de önemli." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP

Espargaro, podyumunun, kendisine ve şüphe duyanlara bir şey kanıtlamaktan çok takım için daha önemli olduğunu yineledi ve geçen yıl pandeminin zirve yaptığı sırada Japon ve Avrupalı üreticilerin çalışma biçimlerindeki büyük farklılıklara dikkat çekti.

Espargaro, Honda'ya Aragon 2017'den bu yana ilk dublesini getirdikten sonra, "Bu podyumun önemi her şeyden önce, Honda'nın iki motosikletinin birinci ve ikinci olması."

"Bazı zorlu sezonlardan sonra bu inanılmaz, geçen yıl Repsol Honda için de zor bir sezondu."

"Bu, ego üzerine konuşacak olursam, bir sürücü olarak benim için çok önemli. Sanırım bu, MotoGP'deki en iyi pozisyonum, KTM'de her zaman üçüncü sıradaydım."

"Kariyerim için kesinlikle önemli bir an ama Honda için de daha rahat hissediyorum."

“Geçmişte ne kadar çok çalıştıklarını görmediniz, COVID zamanlarında Avrupalı bir üreticide bulundum, nasıl çalıştıklarını biliyorum ve COVID Avrupa'da güçlü olsa bile son hız çalışıyorlardı."

"Ancak bildiğiniz gibi Japonlar güvenliği çok ciddiye aldı, Avrupalılardan daha ciddiye aldı ve kesinlikle COVID döneminde Avrupalı üreticilerden daha fazla mücadele ediyorlardı."

“Japonlar biraz daha zorlanırken, Avrupalı üreticilerin bu süreçte büyük adımlar attığını gördük."

"Benim için kesinlikle önemli ama bugün Takeo'nun [Yokoyama] yüzünü, [HRC direktörü Tetsuhiro] Kuwata-san'ın yüzünü gördüm ve muhteşemden daha fazlasıydı. Bu kadar mutlu olmaları delice." dedi.