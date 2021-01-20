Espargaro, Honda ile ilk MotoGP testi öncesinde "oldukça gergin"

2013 Moto2 Dünya Şampiyonu pilot, KTM ile 2017-2020 arasında geçirdiği ve altı podyum aldığı dört senenin ardından 2021 yılında fabrika Honda takımına transfer oldu.

COVID-19 pandemisinin, Kasım ayının gelenekselleşmiş sezon öncesi testlerinin iptaline yol açması ile beraber Espargaro hâlâ RC213V'yi sürememiş durumda ve Şubat ayındaki Sepang testinin de iptali ile beraber ancak Mart ayında Katar'da yapılacak olan testte Honda ile piste çıkacak.

Kendisinin bir HRC sürücüsü olarak çekilen ilk fotoğraflarının ardından yapılan ve Honda tarafından paylaşılan bir röportajda Espargaro, RC213V'yi ilk defa sürecek olmasının arkasındaki heyecandan bahsetti.

İlk Honda testinin nasıl olacağı sorusunu yanıtlayan Espargaro şunları söyledi: "Şu anda bile oldukça gergin, aşırı gergin olacağımı biliyorum."

"Hayatımda, her zaman hayal etmeye çalıştığım yeni bir dönem başlıyor."

"Motosiklete ilk kez oturacağım o anı iple çekiyorum, bence o anı hayatım boyunca hiçbir zaman unutmayacağım ve o anın keyfini oldukça fazlasıyla çıkarmak istiyorum."

Espargaro, Repsol Honda takımında altı kez MotoGP Dünya Şampiyonu Marc Marquez ile mücadele edecek, ancak Aralık ayında kol ameliyatı geçiren Marquez'in pistlere ne zaman döneceği belirli değil.

Her iki pilot da dünya şampiyonasının alt kategorilerinde iyi bir rekabete girişmişlerdi. Espargaro da Marc Marquez'in yanında mücadele edecek olmasının Honda'ya geçmekte büyük bir etken olduğunu söyledi.

"Marc ile bir takımı paylaşmak, sanırım Repsol Honda Takımı'na gelmek istememin en önemli nedenlerinden biriydi."

"Çok uzun senelerdir Marc ile alt kategorilerde mücadele etmekteyim ve çok eğlenceliydi, yarış boyunca onunla mücadele ederek büyümek benim bugünkü pilot olmama yardımcı oldu."

"Dünyadaki en iyi sürücülerden birine karşı mücadele ettiğinizde daha hızlı gelişme gösterebiliyorsunuz."

"Kendinizi geliştirmeniz için en iyi yöntem kendinizi yanınızdaki pilota karşı geliştirmek, ya da daha iyisi, kendinize karşı geliştirmek."

"Bu yüzden takım değiştirdim, kesinlikle griddeki en iyi pilotlardan biri olan Marc'a karşı seviyemi görmek istedim."

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