Espargaro, Hindistan GP güvenlik sorunları hakkında: "Tüm sürücülerle hemfikiriz"

Hindistan bu hafta sonu, takvimden çıkarıldığı 2011-2013 yılları arasında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmak üzere inşa edilen Buddh Uluslararası Pisti'nde ilk MotoGP yarışına ev sahipliği yapacak.

Pist güvenliği ile ilgili endişeler geçtiğimiz aylarda gündeme gelmiş, pistte pist dışı alanların genişletilmesi ve kısmi bir yüzey yenilemesi yapılması gerekmişti.

Pistin en endişe verici bölümleri, asfaltın kendisinden sadece üç metre uzağa yerleştirilen bariyerler ve pistin en yavaş virajlarından biri olmasına rağmen en büyük güvenlik sorunlarından biri olan 3. viraj bariyerleri.

Espargaro geçtiğimiz haftalarda, geçen hafta itibariyle FIM tarafından henüz homologe edilmemiş olan pistteki güvenlik sorunlarıyla ilgili endişelerini dile getirmişti.

Espargaro, diğer konuların yanı sıra MotoGP sürücüleri için asgari bir taban maaş belirlenmesi konusunu görüşmek üzere yapılan bir dizi toplantının ardından sürücülerin hafta sonunu eskisinden daha birlik içinde geçireceklerini söyledi.

Aprilia sürücüsü, Hindistan GP'si öncesinde güvenlik endişeleri konusunda aynı fikirde olduklarını belirtti.

"Hindistan'da, motosiklete binmeden önce tüm sürücüler birlikte pistte yürüyeceğiz."

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Motorsport.com, sürücülerin güvenlikleriyle ilgili her konuda kendi aralarında bir oylama yapmaya kararlı olduklarını açıkladı.

Espargaro, sürücüler arasındaki birliğin kendisini şaşırttığını itiraf ediyor.

Motorsport.com tarafından Hindistan GP'si ile ilgili herhangi bir kararın grid tarafından nasıl ele alınacağı sorulduğunda Espargaro, "Şimdi aramızda çok önemli bir şey var, o da birliktelik."

"Neden bilmiyorum ama oturup konuştuğumuzda, hayal ettiğimizden çok daha fazla benzer fikirlerimiz olduğunu fark ettik."

"Önceden güvenlik komitesine gittiğinizde çok daha fazla karışıklık oluyordu çünkü çok fazla farklı görüş vardı."

"Şimdi çoğu konuda hemfikiriz ve bu çok olumlu bir şey. Bu şekilde pek çok şeyi iyileştirebiliriz." şeklinde yanıt verdi.