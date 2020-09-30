Espargaro: "Hiç bu kadar istikrarsız olmamıştım"

Espargaro, Pazar günkü yarışta 8. sıradayken 13. turda kaza yaptı ve böylece şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 51 puan gerisine düştü.

Espargaro böylece bu sezon 3. kez bir yarışa erken veda etmiş oldu.

KTM sürücüsü, bu sezon puan kaybetmeye devam ediyor olmasının acı verici olduğunu, kariyerinde hiç bu kadar istikrarsız bir dönem geçirmediğini söyledi.

Espargaro, "Bu şampiyonada çok fazla iniş çıkış oluyor. Tahmin yürütmek çok zor. Geçen hafta sonu Misano'da 3. olduktan sonra burada kaza yaptık. Dovizioso da kaza yaptı. O da şampiyona liderliğini kaybetmiş oldu."

"Bu şampiyona tahmin edilemez durumda. Bu yüzden kim bilir, belki Le Mans'a gittiğimizde bizim sonucumuz harika olacak ve diğerleri hata yapar."

"Tabii ki, sonuçlarım pek yardımcı olmadı. Orası %100. Ancak zor bir durum çünkü puan kaybediyor olmak şampiyona açısından acı verici ve kaybetmeye devam ediyoruz."

"Zor. Hiçbir zaman şampiyonada bu kadar istikrarsız olmamıştım. Hayatımda hiçbir zaman, bu kadar kısa bir süreçte bu kadar 0 çekmemiştim."

"Tabii ki kötü hissediyorum çünkü tepeden dibe, sonra tekrar tepeden dibe iniyoruz. Birisi bizi sallıyor gibi." dedi.

Pazar günü pist sıcaklığının düşük olması, Espargaro'nun aleyhine oldu çünkü yumuşak lastik yerine, KTM'de pek çalıştıramadığı orta lastiği kullanmak zorunda kaldı.

Espargaro, "Honda'nın geçen sene yaşadığı sorunu yaşıyor olabiliriz. Onlar her zaman daha sert lastikleri kullanıyorlardı."

"Şimdi biz diğer üreticilere, özellikle Yamaha ve Ducati'ye göre ön tarafta daha sert lastiği kullanmak zorundayız."

"Bir süre sonra orta lastikle motosikleti durduramıyoruz. Güneşli olsaydı, normalde fena olmazdık. Çok iyi zorlayabilirdik."

"Ancak soğuk koşullar nedeniyle, orta lastik çalışmadı. Ancak diğer seçenek yumuşak ön lastiği kullanmaktı. Bu bizim için imkansızdı."

"Durum böyle. Çok soğuk ya da çok sıcak olduğunda zorlanıyoruz. Mükemmel koşullara ihtiyacımız var." dedi.