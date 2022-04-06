Espargaro: “Hayalimdeki MotoGP galibiyeti hayatımdaki hiçbir şeyi değiştirmiyor"

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32 yaşındaki sürücü, pazar günü Termas de Rio Hondo'da Aprilia ile kariyerinin ilk galibiyetini aldı.

Espargaro, pazar günü 200. MotoGP yarışına ve 284. grand prix'sine çıktı ve gridde, hiçbir seviyede GP galibiyeti almamış tek sürücüydü.

Espargaro, ilk galibiyetinin, kendisinden çok Aprilia için önemli olduğunu ama bu zaferi "hak ettiğini" söyledi.

Espargaro, "Elbette yarışı kazandığım için son derece mutluyum ama hiçbir şey değişmedi."

"Ben çok şanslı bir insanım. İşim benim tutkum ve rüya gibi bir ailem var. Bir insanın hayal edebileceği her şeye sahibim."

"Bu nedenle, bir galibiyet hayatımdaki hiçbir şeyi değiştirmiyor."

"Ancak Aprilia'daki herkes için çok büyük bir adım çünkü altı yıl önce kimse Aprilia'ya gitmek istemiyordu ve bu projeye kimse inanmadı."

"Son derece mutluyum çünkü Katar'dan beri -hatta sezon öncesinden beri- kariyerimdeki en iyi motosiklete sahip olduğumu hissettim."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Elbette, sezon öncesinde motosikletin ilk on, ilk beş veya galibiyet için mücadele etmenize imkan sağlayacağını anlamak zor."

"Ancak her testte, en hızlı olanlara çok yakındım ve Katar'da da güçlü hissettim."

"Adım adım potansiyelimizi gösterdik. Sıralamada ve yarışta en hızlı olduğumuzu kanıtladık ve şimdi şampiyonada lideriz."

"Bu bir rüya gibi. Bu şampiyonanın şimdiye kadarki en zorlarından biri olacağını düşünüyorum, bu yüzden sadece kendim için değil, Aprilia'daki herkes için son derece mutluyum."

"32 yaşındayım ama sonunda kazandım. Bence bunu hak ettim." dedi.

Espargaro, Aprilia'nın güçlü başlangıcına rağmen İtalyan markanın şampiyona adayı olacağı konusunda temkinli.

Espargaro"Çok zor olacak ama kesinlikle galibiyet mücadelesinin bir parçasıyız çünkü şanslı olduğumuz veya ıslak zeminde geçen bir yarış değildi. Bunu gerçekten hak ettik."

"Yani ayaklarımız yere basacak, şampiyona çok uzun."

"Ancak eğer herhangi bir hata yapmazsak, her hafta sonu galibiyet ve podyum için yarışacağız."

"Hiç olmadığım kadar odaklandım. Kariyerimin son kısmındayım çünkü 32 yaşındayım ama olabilecek en iyi şekilde bitirmek istiyorum." dedi.