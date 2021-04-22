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MotoGP / Haberler

Espargaro: “Gresini’nin ölümünün ardından, Aprilia’nın MotoGP’deki güçlü performansı adil hissettirmiyor”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Aleix Espargaro, Aprilia'nın uzun süre takım patronluğunu yapmış olan Fausto Gresini'nin ölümünden sonra MotoGP'de 2021 sezonunda şimdiye kadar sahip olduğu en güçlü performansı göstermesinin “adil hissettirmediğini" söyledi.

Espargaro: “Gresini’nin ölümünün ardından, Aprilia’nın MotoGP’deki güçlü performansı adil hissettirmiyor”

İki kez 125cc dünya şampiyonu ve kıdemli takım patronu Gresini, COVID-19 ile iki aylık bir savaştan sonra şubat ayında ne yazık ki hayatını kaybetti.

MotoGP, Katar Grand Prix'sinin öncesinde bir dakikalık saygı duruşu dahil olmak üzere birçok kez İtalyan takım patronunu onurlandırmak adına anma törenleri düzenledi ve Aprilia takımı, Gresini’nin adını RS-GP motosikletlerinde taşımaya devam ediyor.

Geçen Pazar günü Portekiz'deki yarış öncesinde MotoGP, Gresini'nin memleketi olan Imola'daki Formula 1 padoğunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Espargaro, Portimao'daki yarışı zaferi alan Quartararo'nun sadece 8.8 saniye arkasında bitirdi ve MotoGP'de Aprilia için altıncı sırada finiş gördü. Böylece şampiyona sıralamasında da altıncılık pozisyonunu korumuş oldu.

Aprilia'nın 2021'de yeni RS-GP'si ile gösterdiği hızını, Gresini olmadan kutlamanın onu "sinirini bozduğunu" söyledi.

Espargaro, Gresini hakkında "Yaptığımız şeyden gurur duyuyorum, onun bizi yukarıdan izlediğine inanıyorum."

"Ancak çok üzgünüm çünkü bu benim beşinci sezonum ve neden hızlı olduğumuz sezon, yanımızda olmadığı sezon olmak zorunda?''

"Bu adil değil, böyle bir yarıştan sonra garaja geldiğimde, onun yüzünü görmeyi çok isterdim."

"Fausto potansiyelime çok inandı. Uzun zamandan beri yeteneğime gerçekten inanan takım patronlarından biri olduğunu düşünüyorum."

“Şimdi onun motosikletiyle ve projesiyle en önlerde savaşıyorum ama o, burada değil, bu benim sinirime dokunuyor."

“Ancak yine de, MotoGP'de ve Formula 1'de onun için yaptığımız şey, Fausto'nun ne kadar saygın ve önemli biri olduğunu gösteren örneklerden sadece biri.” dedi.

Espargaro, Portekiz'de podyuma daha yakın olacağını düşündüğünü ancak yüksek sıcaklıklardan dolayı yol tutuşunda eksiklik yaşadığını belirtti.

Yine de, Aprilia'nın 2021'de podyumda olacağına “%100” inanıyor.

“Bence adım adım yaklaşıyoruz ve önümüzde uzun bir sezon var."

“Şampiyonada 6. sıradayız ve aşağı yukarı üç yarıştır podyum grubunda mücadele ediyorum ve bu bana çok güven veriyor."

“Adım adım kendime güvenimi artırabileceğim ve podyum için savaşabileceğim."

"Isınma seansından sonra bunun için savaşabildiğime içtenlikle emindim ancak pist ısısı nedeniyle hiç yol tutuşum yoktu ve çok patinaja kalıyordum."

"Yine de, genel olarak performansımdan memnunum. Aprilia ile MotoGP'de ilk altıya girmek önemli bir şey, ama Jerez'de daha da ileride olabileceğimizi düşünüyorum."

"Yani, bu yıl adım adım podyumda olacağız, buna %100 inanıyorum, gelecek yıla kadar beklemeyeceğiz.” 

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Aleix Espargaro
Editör Lewis Duncan

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