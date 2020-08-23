Espargaro: "Geçen hafta sonu galibiyet daha mümkündü"

Geçen hafta Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ilk yarışta Espargaro, kırmızı bayrak öncesinde lider durumdaydı ve oldukça güçlü görünüyordu. Ancak yeniden startta sevdiği orta lastiği kalmayan Espargaro sıkıntı yaşadı ve daha sonra Tech 3 KTM'den Miguel Oliveira ile kazaya karıştı.

Steiermark GP hafta sonu boyunca hızlı olan Espargaro, cuma günü en hızlı isim olmasının ardından cumartesi günü 0.022 sn farkla ilk pole pozisyonunu kazandı. Buna rağmen Espargaro, yarışı kazanma konusunda pek iddialı değil.

Espargaro, "Geçen hafta sonu yarışı kazanma konusunda daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum."

"Geçen hafta sonu kırmızı bayraktan önce yarışta iyi performans gösterdiğimiz için o zaman kazanma daha olasıydı."

"Bu hafta sonu durum biraz farklı. Suzuki, hafta sonu boyunca performansını iyileştirdi. Her iki sürücü de harika durumda ve iyi ritm tutturdular."

"Ducati'ler de orada olacaktır. Nakagami de hayatımı kolaylaştırmayacak."

"Hepimiz arasındaki performanslar oldukça benzer. Belki geçen hafta sonu onlara göre farklı bir şeylere sahiptim."

"Ancak bu sefer kazanmak zor olacak."

"Her ne olursa olsun, bitiş çizgisini görmek ve tabii ki mümkünse galibiyet için savaşmak istiyorum. Ancak burada KTM'nin evinde ilk defa podyuma çıkmak da inanılmaz bir şey olur." dedi.

2020 sezonu şu ana kadar KTM için iyi geçti. Brad Binder, Brno'da KTM'ye ilk zaferini getirirken Espargaro da ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.

2017 Katar'daki ilk yarışlarında Espargaro, pole pozisyonunun 2.8 sn gerisinde kalmıştı. KTM, o dönemden beri gelişiyor ve bunun meyvelerini görmeye başladı.

Dünkü pole pozisyonu için Espargaro, "Benim için çok özeldi. Dört senedir bazı iniş çıkışlarımız oldu."

"İlk seneler inanılmaz zordu. İlk yarışımız için sıralamalarda 3 sn daha yavaş kalmıştık."

"Katar'da gridde son sırada olduğumuzu hatırlıyorum. Yarış startındaki kırmızı ışıkları dahi göremiyorduk."

"Her şey çok zordu. Çok fazla gelişmeyi umuyorduk ancak gerçek iyileşme geçen sene başladı." dedi.