Espargaro, format değişikliği konusunda Ducati'ye 'kızgın'
Aprilia'dan Aleix Espargaro, sürücülerin MotoGP'nin Cuma formatının 2023 için değiştirilmesi isteklerinin Ducati tarafından engellenmesine 'kızgın' olduğunu söyledi.
MotoGP'nin 2023'te sprint yarışlarını da kapsayacak şekilde formatını değiştirmesinin bir parçası olarak, Cuma günkü iki antrenman seansının sonundaki birleşik sıralama, hangi sürücülerin doğrudan Q2'ye geçtiğine ve kimin Q1'de yarışması gerektiğine karar veriyor.
Sürücüler, bu yıl Ağustos ayındaki Britanya Grand Prix'sinden itibaren bu durumun değiştirilmesini ve yalnızca ikinci antrenman seansının sonundaki zamanların sıralamaya dahil edilmesini talep etti.
Ancak Perşembe günü Hollanda GP'sinde yapılan bir toplantının ardından, bu sezon için format değişikliği reddedildi ve 2024'ten itibaren geçerli olmasına karar verildi.
Cuma günü Hollanda GP'sinde konuşan Espargaro, özellikle Ducati'yi hedef alarak bu karardan memnun olmadığını dile getirdi.
"Tüm sürücüler, serbest antrenmanı 'serbest' hale getirmek için Cuma programını değiştirmeye çalışıyorlar."
"Ama Ducati aynı fikirde değil ve bunun aksi yönde oy kullandılar. Bu değişikliği rekabet için değil, daha çok birinci antrenmanda kazaları önlemek, daha rahat olmak ve ikinci antrenmanın son 15 dakikasında güvenli bir ortam için istedik."
"Ama görünüşe göre bu fikirden hoşlanmadılar. Bu çok garip çünkü sürücüleri bunun değişmesinden yanaydı. Ama Ducati'nin patronları bunu istemiyor."
"Yani sezonun geri kalanında bu şekilde devam edecek."
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Espargaro, bir 'sürücü güvenliği' konusunda Ducati'nin neden bu hamleyi veto edebildiği sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu çok güzel bir soru ama cevap verebileceğimi sanmıyorum. Dün çok kızgındım."
"Neden oylama yapmaları gerektiğini anlamıyorum; bu bir güvenlik meselesi."
"Ayrıca onlara neden oylama hakkı verdiklerini de bilmiyorum; bu garip ama Ducati'nin kararı daha da garip."
"Yani, belli ki istedikleri gibi oy kullanabilirler. Ama ben anlayamıyorum, çünkü sürücülere saygı duymuyorlar."
Quartararo: "Ayağımda acı olsa da pozitif bir gündü"
MotoGP Hollanda sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Marquez düştü!
Son Haberler
Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!
Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi! Resmi: Marquez, sakatlığı yüzünden Assen yarışından da çekildi!
Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"
Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim" Tsunoda: "Üst düzey bir takıma katılmak isterim"
Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"
Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika" Wolff: "Schumacher'in bizimle olması harika"
Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti
Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.