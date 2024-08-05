Espargaro: "Ducatilerin hızında gidebilmek için lastiklerimi mahvettim"

Espargaro, Silverstone MotoGP sıralama turlarında rekor kırarak sprint ve Grand Prix için pole pozisyonunu aldı, ancak kısa süre sonra Aprilia RS-GP ile daha hızlı Ducati'lerle mücadele etme şansının olmadığını anladı ve yarışın başlangıcında dördüncü sıraya geriledi.

Her ne kadar üçüncü turda Enea Bastianini'yi geçse de, İtalyan sürücüyü uzun süre geride tutmayı başaramadı.

Espargaro ayrıca 20 turluk yarışın son etaplarında lastik performansında ciddi bir düşüş yaşadı ve liderlikten 9.5 saniye uzakta altıncı sırada yarışı tamamladı.

Ancak tecrübeli sürücü Silverstone'daki düşüşünün sadece Aprilia'nın MotoGP'deki eksikliklerinin değil, aynı zamanda Ducati'nin rakiplerine göre sahip olduğu hızın da bir yansıması olduğunu düşünüyor.

Espargaro, Barselona'da pole pozisyonundan başlayıp dördüncü olduğu yarışa atıfta bulunarak, "Barselona'da olduğu gibi, cuma günü yarış yönetimi açısından gelişmemiz gerektiği konusunda takımı uyarmıştım çünkü Ducati geçen yıldan bu yana büyük bir adım attı."

Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu yarış Barselona'nın bir kopyasıydı, pole pozisyonunu ve pist rekorunu aldıktan sonra kazananın dokuz saniye gerisindeydik."

"Ducati'nin elinde daha fazlası var, çok hızlılar ve pazar günü büyük bir fark yaratıyorlar. Pazar günü için her zaman daha fazlasına sahipler. Onların hızında gitmek için lastiklerimi mahvettim."

"Bugünkü klasmana bakarsanız, her şey ortada. Ducatiler arasındaki tek Aprilia bendim. İlk sekiz motosikletin hepsi Ducati'ydi. Söylenecek fazla bir şey yok." dedi.

Espargaro, havanın soğumasına rağmen gridde sert ön lastiği seçen iki sürücüden biriydi.

Bu durum, ilk başta sorunlarının nedeninin kötü lastik seçimi olduğu spekülasyonlarına yol açtı, ancak Espargaro daha sonra arka orta lastiğin aslında kendisini sınırladığını söyledi.

Üç kez Grand Prix kazanan pilot, motosikletinde MotoGP'deki diğer tüm yarışlardan daha fazla yarış içi ayarlama yaptığını ancak bunun Ducatilerin sahip olduğu lastik avantajının üstesinden gelmek için yeterli olmadığını açıkladı.

"Bugün yarış kariyerimin en iyi günlerinden birini geçirdim. Fren yaparken onları yavaşlatmak için sert lastiklerle yapabildiğim her şeyi yapmaya çalıştım."

Jorge Martin, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Risk aldık, Jorge ve Pecco'nun arkasında bir pist rekoru kırdık, ancak daha fazlasını yapamayacağım bir nokta mevcut. Bu yüzden gelişmemiz gerekiyor."

"Aradaki farkı olabildiğince azaltmak için her şeyi denedim ama olmadı."

"Bunu söylemem doğru değil ama bugün grubu önde bitiren birçok sürücü bizden biraz daha yavaştı ama Ducati lastik yönetimi konusunda büyük bir adım attı."