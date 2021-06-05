Espargaro, Dovizioso'nun neden Aprilia MotoGP koltuğuna geçmeyeceğini anlamıyor

MotoGP'de 15 yarış galibiyeti bulunan Dovizioso, 2020'in sonunda Ducati'deki yerini kaybettikten sonra, 2021 yılında herhangi bir takımda yarışmıyor.

Dovizioso, Aprilia'yla yılın sonuna kadar sürecek bir test programı tamamlamak için imza attı ve şimdiden motosikleti Jerez ve Mugello'da kullandı.

Dovizioso daha önce Autosport'a verdiği röportajda, "Henüz gelecek hakkında konuşmadık, planımız bu iki testi gerçekleştirmekti."

“En başından beri nettim. İki test yapmak istedim ve olan buydu. Bu noktadan itibaren gelecekte neler olacağını konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan sürücü aynı zamanda Aprilia'yı, 2022 yılında MotoGP'ye dönmek için en iyi seçenek olarak mı gördüğü sorusuna ise cevap vermekte çekingen davranmıştı.

2021 RS-GP, Aprilia'nın şu ana kadar yarıştığı en güçlü motosiklet ve bu motosikleti kullanan Espargaro, şu anda Sürücüler Şampiyonası'nı yedinci sırada götürüyor. İspanyol sürücü aynı zamanda bu sezon bitirdiği tüm yarışlarda ilk 10'a girebildi.

2021 yılı için Aprilia'nın teklifini reddeden Moto2 sürücüsü Joe Roberts'ın ismi 2022 yılı için takımla ilişkilendiriliyordu.

Bu dedikodular hakkında yorumu sorulan Espargaro şunları söyledi: ''Takım arkadaşı açısından konuşursam, Andrea'nın neden yarışmak istemediğini anlamıyorum.''

''Yani, bu daha kararlaştırılmadı. Massimo'yla konuştuğumda, henüz hiçbir şey belli değildi.''

''Kapı, Andrea'nın gelecek yıl yanıma katılması için hâlâ açık.''

''Onun gelmesi iyi olacaktır ve birçok kez söylediğim gibi, onu takımımızda görmek harika olacaktır. O iyi bir sürücü ve eğer onu pistte yenebilirsem, bu benim güvenilirliğimi de artıracaktır çünkü herkes biliyor ve daha önce birçok kez de söylediğim gibi, Marc Marquez dışında, o griddeki en iyi sürücü.''

''Yani, onun takımda olması harika olacaktır. Yanımda iyi bir sürücünün olduğunu düşünüyorum, bu da iyi bir seçenek.''

''Ancak belki de gelecek yıl, daha tecrübeli birini almamız da kötü olmaz çünkü motosikletimiz gelişiyor ve daha iyiye gidiyor. Ancak bu kazanacak bir motosiklet değil.''

Andrea Dovizioso, Aprilia

Ducati'nin 2022'de Gresini ve VR46'yla anlaşmaya yakın olmasıyla, Aprilia seneye uydu takımına sahip olması çok da olası değil.

Espargaro, ''üzgün'' ve ''kızgın'' olduğunu çünkü Aprilia projesinin, motosikletini yarış kazanacak bir motosiklete çevirmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

''Yani, benim açımdan bakarsanız, biraz kızgınım çünkü benim için daha da zor olacak. Hızlı olan kişi ben olmalıyım, tüm parçaları geliştirmeliyim, daha fazla test yapmalıyım. Her şey daha fazla bana bağlı olacak.''

''Ancak bu benim için bir meydan okuma olacak, ki bu kötü değil. Diğer yandan da biraz üzgünüm çünkü bunun benim projem olduğunu ve Aprilia'yı kalbimin içinde hissediyorum.''

''İlk iki yıl dışında, en başından beri bu projedeyim.''

''Bu yüzden, çok mutluydum ve alt takım olması çok iyi hissettiriyordu. Genç sürücülerin pistte Aprilia kullandıklarını görmek de öyle.''

''Bunun benim olduğunu hissettim ve sorumluluktan çok mutluydum. Ancak seneye böyle olmayacak gibi görünüyor.''

''Bu yüzden, yapabileceğim tek şey motosiklette bir adım daha atıp, motosikletimizi isteyen biri olup olmadığını görmek.''

''Bunu geçtiğimiz sezon güçlü bir motosikletle kanıtladık. Bunun kazanacak bir motosiklet olmadığı doğru ancak sadece şu an böyle.''

''Şu anda bu yoldayız ve bana inanın pistte daha çok Aprilia göreceğiz.''