Espargaro: "Dördüncü antrenmandaki kaza, yarıştaki performansım için bahane olamaz"

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Espargaro, dördüncü antrenman seansında 180 km/s hızla yaptığı kazanın ardından sakatlanmış ve ayağında kırık olduğundan şüphelenmişti.

Sonunda kendini iyi hisseden Espargaro, sıralama turlarına katıldı ve altıncı oldu. Ancak seans sonrası durumu kötüye gitti ve pazar günü yarışıp yarışmayacağı belli değildi.

Ağrılarına rağmen yarışmayı seçen Espargaro, yarışta pek varlık gösteremezken, yarış sonrası verdiği demeçte tüm yarış acı çektiğini ancak bunu bir bahane olarak kullanmak istemediğini dile getirdi.

Espargaro, "Samimi olmak gerekirse, iyi hissettim."

"Acı mazeret değil. Sadece motosikletin üzerinde özgürce hareket edip onu istediğim şekilde yönlendirmeyi başaramadım."

“Tüm yarış boyunca, vücudumun her yerinde biraz acı hissettim ama çok fazla değil."

"Bu da üzüntü verici çünkü geçiş yapamadım, agresif olamadım, yarış sırasında diğerlerini geçemedim."

“Ön bölümden çok uzakta değildim ama yarış boyunca yeterli hızım yoktu ve zafer için savaşamamak üzüntü vericiydi."

"Fakat yarış yarıştır. Bunu yarışta yapmanız gerekir."

“Daha iyi bir tempoya sahip olduğumu ve zafer için savaşabileceğimi düşündüm fakat bunu yarışta göstermeniz gerekiyor."

“Bugünkü yarışta olanlara da anlam veremedim. Sonuçlara baktığımda, motosikletlerle ilgili duruma anlam veremiyorum. Her iki Ducati sürücüsü de hafta sonu boyunca hiç hızlı değildi ve ikisi de podyuma çıktı."

Aleix Espargaro battles with Joan Mir and Miguel Oliveira Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bugün olağanüstü bir iş çıkardılar, nerede ilerleme kaydettiler bilmiyorum. [Marco] Bezzecchi çok güçlüydü, 10. oldu, Fabio [Quartararo] çok güçlüydü ve benimle aynı yerde bitirdi. KTM lider gruptaydı ve Bastianini Cuma günü ilk 15'te bile değildi."

“Bugün olanlara gerçekten anlam veremiyorum, yarış sırasında lastiklerin sağ kısmında hiç yol tutuş yoktu."

"Yine de burası MotoGP, herkes birbirine yakın."

“Önümüzdeki sekiz yarış, yani şampiyonanın son kısmı eğlenceli olacak.”

Bitime sekiz yarış kala lider Quartararo ile Espargaro arasında 22 puan var.

Son bölümde Fransız sürücüyle olan savaşıyla ilgili Espargaro, “Son turda geçiş yapmak imkansızdı, ondan çok uzaktaydım ama denemek zorundaydım."

“Ön freni bırakıp denedim ama puan kazanmak için iyi bir şansı kaçırdım." dedi.