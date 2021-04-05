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MotoGP / Haberler

Espargaro, Doha GP'de elde ettiği 13. sıradan memnun değil

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Honda sürücüsü Pol Espargaro, MotoGP Doha Grand Prix’ini 13. sırada tamamladığı için mutlu olmadığını ve sonucun "iğrenç" olduğunu dile getirdi.

Espargaro, Doha GP'de elde ettiği 13. sıradan memnun değil

Espargaro, sıralama turlarında epey zorlandı ve ancak 15. sırada yer alabildi. Bununla beraber Espargaro, yarışta iyi bir tempo ortaya koyarak, yarış galibiyeti için savaşan ön bölümle benzer tempoda gitmeyi başardı.

Ancak Honda sürücüsü, ilk virajı genişten dönmesi de dahil olmak üzere iki büyük hata yapınca yarışı 13. sırada bitirmiş oldu.

Espargaro, kötü başlangıç pozisyonu nedeniyle startta ön bölümdekilere kıyasla dört saniye zaman kaybettiğini düşünüyor ve Honda'nın hızı göz önüne alındığında, tüm hafta sonundan en iyi şekilde faydalanamamasının acı verici olduğunu kabul ediyor.

Espargaro, "Performans olarak bakarsak, yarış içerisindeki tur süreleri beklediğimden daha iyi ve ayrıca Honda'nın da çok mutlu olduğunu düşünüyorum çünkü yarış temposu anlamında, normalde son yıllarda zorlandıkları Katar'da podyum veya galibiyet için savaşacak kadar iyilerdi."

"Fakat sonuçtan kesinlikle memnun kalmadım.

“Bizi ilk altının dışına atan iki büyük hata yaptım, sanırım bugün altıncı ya da yedinci olabilirdik ve buna rağmen 13. sıra ile yetinmek zorunda kaldık."

"Bunlar göz önüne alındığında, yarış sonucuna bakarsanız sonuç iğrenç, ancak tüm yarışa bakarsanız, örneğin yakaladığımız ritim, geçişler vb. şey beklediğimden daha iyi."

"Yani hissiyat harika. İyi hissediyorum çünkü hızlıyız, hıza sahibim. Buradaki sorun her şeyi bir araya getirememiş olmamız, ki bu acı verici." dedi.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, motosikletin potansiyeline güveniyor ve Honda'nın RC213V'yi sıralama turlarında geliştirmesi halinde 2021'de şampiyonluk için savaşabileceğine inanıyor.

"Şu anda Honda açısından bu pist, bizim için şimdiye kadarki en kötü pistlerden bir tanesiydi."

"Yani 'evet, iyi bir tempodayız veya tur zamanı iyi' dediğimiz tek bir seans dahi olmadı."

"Böyle bile olsa yarışın en hızlılarından biriydim, bu yüzden açık ara farkla en iyi motosikletin üzerinde oturduğumu hissettim."

"Sadece her şeyi bir araya getirmeliyiz. İyi bir cumartesi gününe ihtiyacımız var. Bu bizi zaman tablosunun başına koyacak."

“Yani, ilk iki çizgiden başlamalıyız, ki bugün orada başlasaydık kesinlikle podyumda bitirirdik."

"Burada olduğu gibi 15. sırada başladığımız zaman temel sorun ilk üç, dört turda dört saniye kaybetmiş olmamız."

"İlk hatamdan önce 2.2 saniye vardı, bu yüzden normalde Honda'nın mücadele ettiği ve normalde iyi olmadığı bir yerde çok fazla zaman kazandım."

“Performansımız olağanüstüydü. Tek sorun, her şeyi bir araya getirememekti."

“Fakat yıl sonunda dünya şampiyonu olmak için kendimi iyi bir konumda hissediyorum, ancak cumartesiden itibaren her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor."

"Eğer cumartesi performansımız geliştirirsek, her yarışta podyum için savaşabiliriz."

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Editör Lewis Duncan

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