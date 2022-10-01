Espargaro: "Daha hızlı gidemezdim"

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Tayland'daki sıcak hava şartlarına daha uygun olması için getirilen daha sert arka lastik, Aprilia RS-GP'ye pek uymadı ve Espargaro, Endonezya ve Avusturya'daki gibi Buriram'da da zorlanıyor.

Antrenmanların ardından sıralamalarda ilk seansa katılmak zorunda kalan Espargaro, 2. sıralama seansını 0.103 sn farkla kaçırdı. Aprilia sürücüsü, fiziksel açıdan daha fazlasını yapamayacağını söyledi.

Espargaro, "Gerçekten zorladığım için mutluyum çünkü bu hafta sonu gerçekten çok zorluyorum."

"Elimden gelen her şeyi denedim ancak bundan daha hızlı gidemem. Bu sabah tamamen farklı bir motosiklet denedik, aşırı farklıydı ancak yine işe yaramadı."

"Dördüncü antrenman seansında kullanılmış lastiklerle rekabetçi olmaya çalıştım ancak 20. turda 1:31.3 yapabildim."

"Bu yeterli değil. Ardından sıralamalarda her virajda çok aşırı geç fren yaptım ve patinaja düşmemek için çok nazik bir şekilde gazı açtım."

"Ancak motosiklet daha ileri gitmiyor. Bu sinir bozucu. Elimden gelenin en iyisini denedim, turumdan memnun kaldım ancak turum, 0.1 sn daha hızlı olmak için yeterli olmadı."

"Hayal kırıklığı yaşıyorum ancak mevcutta olduğumdan daha hızlı sürmek zor." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Her ne kadar arka lastik sorunu, Aprilia'nın uzun zamandır yaşadığı bir sorun olsa da Espargaro bunu bir bahane olarak görmedi çünkü durumun herkes için aynı olduğunu söyledi.

Espargaro, "Dünkü teknik toplantıda mühendislerimiz bana bu durumun lastiğin karkasının farklı olmasından kaynaklandığını söylediler."

"Ancak lastik diğer sürücüler için de aynı, bu yüzden bana bu şekilde söylememeleri gerektiğini, bu durumu bildiğimizi söyledim."

"Farklı bir yapı ancak diğerleri hızlı."

"Öyleyse biz niye hızlı değiliz? Bunu anlamamız lazım, gelecek sene çok fazla sıcak piste gideceğiz, bu yüzden Michelin'in getirdiği her şeye adapte olmalıyız." dedi.