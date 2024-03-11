Espargaro: "Cumartesi gecesi yarışı kazanacağımdan %100 emindim"

Espargaro, pazar günü Losail Uluslararası Pisti'nde yapılan ana yarışın favorisi olarak görülüyordu. Altı kez MotoGP şampiyonu olan Marc Marquez, sprintin kapanış turlarında üçüncü bitirmek için çarpıcı bir tempo gösterdikten sonra Aprilia sürücüsü, Marquez'i bu performansından dolayı öven isimlerin başında geliyordu.

Ancak 34 yaşındaki sürücünün dördüncü premier sınıf galibiyetini elde etme umutları yarışın başında ikincilikten dokuzunculuğa düşerek lider grubun dışında kalmasıyla suya düştü.

Grubun ortasında kalan İspanyol pilot, kötü kalkışından sonra gerçek bir toparlanma gösteremedi ve bitiş çizgisini GasGas Tech3'ün çaylak pilotu Pedro Acosta'nın sadece 0.3 saniye önünde sekizinci sırada geçti.

Daha sonra medyaya konuşan Espargaro, pazar günkü temposuzluğunu utanç verici olarak nitelendirdi ve Katar'da yaşadığı sorunların tek makul açıklamasının lastik sorunu olabileceğini söyledi.

Espargaro, "Arka lastikle ilgili bir sorun yaşadım. Formasyon turundan itibaren arka lastiğin buz gibi olduğunu hissettim. Hiç çekiş yoktu. Tüm yarış kabus gibiydi. Motosikleti yatıramıyordum, yapabileceğim hiçbir şey yoktu."

"Cumartesi gecesi uyumaya gittiğimde yarışı kazanacağımdan %100 emindim. Böyle hissediyordum."

"Ama yarış tam bir kabustu. Son derece yavaştım, tüm yarış boyunca 1:53'lerde tur attım. Dün sprintin 8. turunda 1:52.4 yapmıştım, bu yüzden utanç vericiydi."

"Mutluyum, bu ilk yarış. Tüm hafta sonu çok hızlıydım, şampiyonada hâlâ altıncıyım."

"Sezona iyi bir başlangıç yaptık ama ne yazık ki gerçekten iyi bir fırsatı kaçırdığımı hissettim. Bu yarış tam bir kabustu. Tüm yarış boyunca çok kızgındım." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro'nun pazar günü yaşadığı lastik sorunları özellikle sinir bozucuydu çünkü sprint yarışı sırasında Michelin lastiklerini canlı tutarak mükemmel bir iş çıkarmış ve bu sayede son dört turda hem Marquez'i hem de Ducati'den Francesco Bagnaia'yı geçerek podyumdaki yerini almıştı.

Sprint yarışında Espargaro ile fazla mücadele edemeyen Bagnaia, pazar günü Losail'deki ana yarışı kolaylıkla kazanmaya devam etti.

Lastiğinde neyin yanlış gittiğini açıklayan Aprilia sürücüsü, "Michelin ve takımla birlikte ne olduğunu anlamaya çalışmalıyız. Geçmişte bu zordu çünkü sadece uzun bir yarış yapıyorsunuz ve Michelin hızınızın olmadığını söyleyebiliyor."

"Cumartesi günü çok hızlıydım. Son turda bile 1:52 buçukta oldukça kolay gidebileceğimi hissettim ve pazar günü neredeyse her virajda hata yaptım."

"İlk 10'da bitirdiğim için içtenlikle çok şanslıydım."

"Testte biraz zamanım ve önceden ısıtılmış lastiğim vardı ama yarışta hiç olmadı. Bu yüzden kötü bir lastiğim olduğunu söylemiyorum." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing,Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro'nun takım arkadaşı Maverick Vinales, diğer fabrika RS-GP'yi 10. sırada damalı bayrağa getirerek sezon öncesi testler boyunca Ducati'nin en yakın rakibi olma potansiyelini gösteren İtalyan üretici için kötü bir hafta sonu tamamladı.

Vinales, Aprilia'nın kış boyunca V4 motorlu MotoGP motosikletini kökten elden geçirdikten sonra sezona sıfırdan başladığını ve emeğinin meyvelerini görmesinin biraz zaman alacağını yineledi.

Bununla birlikte, motosikletin virajlardan çıkış hızlanmasında şimdiden büyük bir fark görebildiğini ve yarış başlangıçlarının da Noale markasının 2023'e kıyasla ilerleme kaydettiği bir alan olduğunu belirtti.

Vinales, "Bugün için yapıcı bir bakış açısına sahip olmalıyız. Elbette iyileştirme için yer olduğunu düşünüyorum. Detaylar hakkında konuşuyoruz."

"Sepang'da bu yeni motosikletle sıfırdan başladığımızı çünkü çok farklı olduğunu söylemiştim. Veriye ihtiyacımız vardı."

"Elbette Katar'daki sonuçtan memnun değilim çünkü bizim seviyemiz çok daha yüksek."

"Gördüklerimden ve motosikleti geliştirmek için takıma getirebileceklerimden memnunum. Çünkü çok önemli olan bir kısım start, geçen yıla kıyasla çok gelişti. Bir diğer önemli nokta da motosikletin gerçekten iyi hızlanması."

"Şimdi mesele frenleme şeklimizde, özellikle de bastırma kuvveti ve aerodinamikteki fark, ön lastiği yanlış tarafa itiyor, bu yüzden bunun farkında olmalı ve geliştirmeye çalışmalıyız."

"Çünkü bugün lastikler harikaydı ama ön taraf tamamen gitmişti. Normalde ben önü daha az kullanan biriyim."

"Bu yüzden motosikletin dengesinde yanlış yaptığımızın bir göstergesi olabilecek bu şeyi gerçekten değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.