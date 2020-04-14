Espargaro: "Bir sonraki şampiyon Quartararo olabilir"

Petronas Yamaha sürücüsü Quartararo, geçen sene MotoGP'deki ilk sezonunda güçlü bir etki bıraktı ve altı pole pozisyonu ile yedi pole podyum elde etti.

KTM sürücüsü Espargaro, 20 yaşındaki Fransız sürücünün yılın ikinci bölümünde Marc Marquez'in en istikrarlı rakiplerinden birisi olması göz önüne alındığında Yamaha fabrika motosikletiyle şampiyon olabileceğini düşünüyor.

Sky İtalya'ya konuşan Espargaro, Quartararo'nun bir sonraki şampiyon olup olmayacağı sorusuna, "Bu mümkün. Çünkü çok güçlü bir sürücü. Aynı zamanda çok genç, çok aç, hiçbir şeyden korkmuyor ve harika bir takımda yarışıyor."

"Ama şimdi işi zor olacak, çünkü motosiklete binmek ve hemen hızlı gitmek için yeni malzemeyi seçmek kolay değil. Muhtemelen hatalar yapacak ve şimdi gelişmek, baskı ile baş etmek ve sonuç almak için zihniyeti üzerinde çalışmak zorunda kalacak."

"Şimdi tüm bunlarla başa çıkmak zorunda kalacak ve aynı zamanda Maverick Vinales ile Rossi gibi en iyi iki sürücü ile de başa çıkmak zorunda kalacak. Bu yüzden onun için kolay olmayacak." yanıtını verdi.

Quartararo gelecek sezon Rossi'nin Yamaha takımındaki yerine katılacak ve Espargaro'ya göre bu doğru bir adım.

Espargaro, “Yamaha geleceğe bakmalı, gelecek yıllarda neler yapacağına odaklanmalı. Valentino şimdi güçlü, bir pazarlama gücü var ve çok popüler."

"Ama Yamaha tüm üreticilerin yaptığı gibi gençlere odaklanarak kazanmak istiyor. Mesela Bagnaia ile Ducati, Alex Marquez ile Honda, [Joan] Mir ile Suzuki, [Brad] Binder ile KTM ve Quartararo ile Yamaha."

"Herkes gelecek için genç yetenekler istiyor. Yamaha bu yüzden tüm sürücü pazarını üç gün içinde bitirmek adına iyi bir şey yaptı." dedi.

Espargaro ayrıca Suzuki sürücüleri Alex Rins ile Joan Mir'in Mart ayındaki Katar testinin ardından

"Bence sezonun öne çıkan takımı Suzuki olacak, onları hiç bu kadar rekabetçi görmedim. Onlar testte her koşulda güçlüydüler."

"Ekibi çok seviyorum ve motosiklet, özellikle de daha az yol tutuş olduğunda iyi çalışıyor."

"Katar'daki testte, öğleden sonra nemin çok güçlü olduğu anlarda, Rins her zaman büyük bir ritme sahipti."