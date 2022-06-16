Espargaro, Barselona'daki "aptalca" hatasından sonra "uyuyamamış"

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Aprilia sürücüsü, iki hafta önce gerçekleşen Katalunya Grand Prix'sinde yarışın bitmesine kaç tur kaldığını yanlış hesapladı ve son turda damalı bayrağı geçtiğini sanarak yavaşladı.

Espargaro, yarışı ikinci götürüyordu ve üçüncü viraja gelene kadar hatasını fark etmedi ancak hızlıca beşinci sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Daha sonra ise, pit tabelasını ve Circuit de Barcelona-Catalunya zaman kulesini görmekte zorlandığı için bu hatayı yaptığını açıkladı,

Almanya Grand Prix'si öncesi konuşan Espargaro bu hatanın kendisini ne kadar kötü etkilediğinden bahsetti.

"Bunu kesinlikle yarın 1. antrenmanda motosiklete biner binmez unutmaya çalışacağım."

"Fakat bu sefer unutmak için daha çok zorlandığımı söylemeliyim."

"Pazar gecesi uyuyamadım, pazartesi günkü test benim için çok zordu. Ayrıca salı ve çarşamba günleri de öyleydi."

"Bisikletle antrenman yapıyordum, kendime bunun bir insan hatası olduğunu, bunların olabileceğini ve unutmam gerektiğini tekrarladım."

"Daha sonra diyetimi unutmak, iki gün boyunca antrenman yapmamak ve eğlenmek için, çocuklarımla beraber Euro Disney'e gitmeye karar verdim."

"Gerçekten iyi oldu. Kendimi kopardım ve şimdi geri döndüm. Barselona'da olanları tamamen unuttum."

"Sadece aptalca bir hataydı ama şampiyonluk için yarışırken her şey büyüyor."

"Bu yüzden Almanya'da puanları telafi etmeyi umuyorum."

Espargaro, bu hatanın ardından Barselona yarışını kazanan Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'dan 22 puan geriye düştü.