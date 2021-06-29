Espargaro, Assen yarışının ardından "aptal gibi" hissediyor

Espargaro, pazar günkü 26 turluk Assen yarışında Marc Marquez ile girdiği yedincilik savaşını ufak bir farkla kaybetti ve yarışı sekizinci sırada tamamladı.

Aprilia sürücüsü, antrenman turlarında güçlü bir tempo ortaya koydu ve yarışta da genel olarak çok iyi bir tempoya sahipti ancak Ducati sürücülerini geçmekte çok zorlandı.

Espargaro, bunun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını çünkü podyum savaşı vermeye hazır olduğunu belirtti.

Pazar günü yaptığı açıklamada Espargaro, ”Hızımdan memnunum ama içimde bir hayal kırıklığı hissi var."

“Bunu söylemenin hoş olup olmadığını bilmiyorum ama kendimi aptal gibi hissediyorum çünkü güçlü ve hızlı olduğumu, podyum için savaşmaya hazır olduğumu hissediyorum çünkü her zaman bu pozisyonlardayım."

"Fakat yarışta geçiş yapamıyorum. Motor tarafında düzlüklerdeki performansla ilgili büyük bir sınırlama var ve bu nedenle, geçiş yapamıyorum."

“Bugün mesela [Francesco] Bagnaia'dan ya da [Jack] Miller'dan çok daha güçlüydüm ama onların arkasında sıkışıp kaldım.

“Özellikle Ducati sürücüleri ile olan şey büyük hayal kırıklığıydı. En iyi turumu yarışın sonunda attım ve o tur, önüm açık attığım tek turdu." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Dorna

“1:33.3 yaptım ki bu çok hızlı bir turdu ve sıralama turlarındaki en hızlı zamanıma çok yakındı."

“Sonrasında Bagnaia'nın arkasına geldim ama onu geçemedim. Bu gerçekten sinir bozucuydu."

“Bence bu sezonun ilk bölümünde iyi bir iş çıkardık, 61 puanla şampiyonada sekizinci sıradayız ki bu gerçekten keyif verici çünkü son yıllarda çok daha kötülerini yaşadık."

“Fakat motoru geliştirmeliyiz çünkü eksikliğini en çok hissettiğim şey bu.”