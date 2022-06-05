Espargaro aşırı risk aldığı pole turundan keyif almamış

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Aprilia sürücüsü, cumartesi sabahı gerçekleştirilen 3. antrenman seansında Barselona tur rekorunu kırmıştı ve sıralama turlarında 1:38.742 ile daha da hızlı gidip, 0.031 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Bu yılın başlarında Arjantin'de de pole pozisyonunu kazanan Aprilia sürücüsü, Barselona'da daha az riskle pole pozisyonu almayı umduğunu ancak rakiplerinin 1:38'lere inmesinin ardından bunu yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Espargaro son denemesinde 10. virajda pist dışına çıktı ve limitte olduğu görülebiliyordu. Son turda rakipleri kendi derecelerini geçemediği için de pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Sıralama turlarının ardından konuşan Espargaro, "Bu yıl şimdiye kadarki en zor turdu ve şartlar inanılmaz zordu."

"Takımla konuşuyordum fakat 1:39'ların altına inip inemeyeceğimden emin değildim. Sonra ilk denemelerde 1:39.0'ların altına inen birçok sürücü gördüm, bu yüzden pole pozisyonunu istiyorsam 1:38'lere gitmem gerekiyordu. Yani ya hep ya hiç gibiydi."

"Her yerde kayarak kesinlikle çılgınca bir tur attım ve aslında o turdan keyif almadım, her virajda sınırdaydım. İlk sırayı gördüğümde çok mutlu oldum. Bakalım bu pozisyon yarınki yarışta bana bir avantaj getirecek mi? dedi.

Ayrıca şunları da ekledi: "O turda birkaç kez ön tarafı kaybettim ve neredeyse kaza yapıyordum. Tam anlamıyla motosikletin limitlerindeydim."

"Yine de son iki virajı çok hızlı döndüm, bu yüzden turu tamamladığım ve kaza yapmadığım için çok mutluydum. Bunu yapmak zaten bir zafer gibiydi, bu yüzden ilk sırayı gördüğümde daha da mutlu oldum."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, Aprilia'nın sıcak ve kaygan şartlarda yol tutuş yakalamakta zorlanmamasından ötürü hafta sonunun favorisi olarak görünüyordu ve antrenmanlarda zirvede yer alırken, yarış temposu çok kuvvetliydi.

İspanyol sürücü, son antrenman seansında daha iyi bir ayar bulduğuna inanıyor ancak yarışta iyi bir başlangıç temposu yakalamakla, arka lastiğini aşırı kullanmamak arasında bir denge yakalaması gerektiğini düşünüyor.

Espargaro, "Normalde yarışların %90'ı en hızlı sürücü tarafından kazanılır ancak burada bunu yapmak o kadar da kolay değil. Burada her şey hızlı gitmekle ilgili değil. Gerçekten çok hızlı gidebilirim ama aynı zamanda arka lastiği de yönetmeniz gerekiyor."

"Biraz sinir bozucu çünkü hiçbir şey yapamadığınız, yapabilecek hiçbir şeyinizin olmadığı belli bir an var, sadece gazı açıyorsunuz ve motosikletin gitmesini bekliyorsunuz çünkü motosiklet ve çekiş kontrol sizi epey yavaşlatıyor."

"4. antrenmanda lastikleri koruyarak çok zaman kaybedip kaybetmediğimi görmek için farklı elektronik ayarlar denedim ve sonuçlardan oldukça memnun kaldık. Tempom gayet iyi, bu yüzden yarın arka lastiğin ile lastikleri korumak arasındaki o ince çizgide gitmek çok önemli olacak." olacak.