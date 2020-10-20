Espargaro: "Aragon GP, KTM için acı vericiydi"

Espargaro yarışa 12. sırada başladı ve yarış içinde pozisyonu dolayısıyla bir geçiş yapamadan yarışı takım arkadaşı Brad Binder’ın gerisinde bitirdi.

İspanyol sürücü KTM için her şeyin, sıralamalarda kardeşiyle olan kazası sonrası 12.'likten yükseğe çıkamayınca bozulmaya başladığını söyledi. Sonrasında Espargaro yarışta da kötü bir kalkış yapınca ilk virajlar için kötü bir pozisyona düştü.

Yarış sonrasında Espargaro: “Cumartesi günü her şey bozulmaya başladı, durum biraz zorlaşmaya başladı. 12. sıradan başlamak her şeyi çok değiştirdi.”

“MotoGP’de geçtiğimiz yarışta kalkış çok önemli. Yarışın neredeyse yarısı o; çünkü birinci, ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü virajlarda ilk turlarda çok süre kaybediyorsunuz. İlk 5 turda 4 saniye kaybederken birkaç virajda 2 saniye kaybediyorsunuz.”

“Gridin o kadar gerisinden başlamak zor, kalkışım da çok iyi değildi. İlk virajda kötü bir pozisyona girdim ve sürücüler beni geçti. Çok, çok zor ve çetin bir yarıştı.”

“Motosikleti zorlamaya başladığımda ön ve arkada yol tutuşu çok azdı ve birkaç kez virajları genişten almak zorunda kaldım. Birinde Brad beni geçti ve ben de onu takip ederek (Danilo) Petrucci’yi geçtim.”

“İyi değildi, motosikletten aldığım his iyi değildi. Fabrikadaki hiç kimse için iyi bir sonuç değil ve acı verici.”

Geçen hafta sonu Aragon’daki soğuk havada KTM sürücüleri zorlandı, dolayısıyla tercih ettikleri orta hamurları düzgün çalıştıramadılar.

Tech3 takımından Iker Lecuona ve Miguel Oliveira o lastikle 14. ve 16.'lığı aldılar ama Espargaro ile Binder yapamadı ve İspanyol sürücüye göre KTM bu hafta sonu orta hamurun çalışmasını sağlamalı, yoksa şampiyonayı kaybedebilir.

“Normalde her zaman orta hamuru kullanıyoruz, bazen diğer sürücülerden daha sert hamurları kullanıyoruz.”

“Fakat burada her yerde zayıf kalmasına rağmen neden yumuşak hamuru kullanmamız gerektiğini anlamadım, sırf orta hamurları doğru sıcaklığa çıkaramadığımız ve çalışmasını sağlayamadığımız için yumuşak hamurları kullanmamalıydık.”

“O yüzden önümüzdeki hafta sonu için ana hedefimiz ön orta hamurları çalıştırmak olacak, çünkü o olmadan tamamen kaybediyoruz çünkü güçlü yönümüz frenlememiz ve viraja girişimiz.”

“Yumuşak hamuru kullanırsak bundan faydalanamayız. O yüzden bu bizim için çok önemli. Yani sonraki hafta sonu ilk yapacağımız şey orta hamuru kullanmak ve burada çalışmaya zorlamak olacak, yoksa kaybederiz.”