Espargaro: "Aprilia'ya inanmayan genç sürücüler bana ekstra motivasyon sağladı"

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Arjantin GP'sinde kariyerinin 200. MotoGP yarışına çıkan Aleix Espargaro, pole pozisyonundan başladığı mücadelede tarih yazarak hem Aprilia'ya modern dönemdeki ilk zaferini getirdi, hem de MotoGP kariyerinin ilk zaferini elde etti.

Bu, 2004'te, 125cc'de elde ettiği zaferden bu yana yarış kazanamayan Aleix Espargaro için 283 yarışlık bir hasretin bitmesi anlamına da geliyordu.

2017 sezonunun başında Suzuki'den ayrılarak Aprilia'ya katılan Espargaro, RS-GP'nin gelişiminde büyük rol oynayan isimlerden birisiydi. Motor gelişimine ayırdıkları uzun sezonlardan sonra Aprilia artık rekabetçi bir konuma geldi diyebiliriz.

Bu İtalyan takım için büyük önem taşıyor, nitekim Aprilia sürücülerin gelmek istemediği bir takım olmaktan da çıktı.

Andrea Iannone'nin doping sebebiyle 4 seneliğine spordan uzaklaştırılması sonrası pilotsuz kalan takım, Cal Crutchlow ve Andrea Dovizioso gibi koltuğunu kaybetmiş isimlerle anlaşma sağlayamadığı gibi, Marco Bezzecchi ve Joe Roberts gibi Moto2 pilotlarıyla dahi anlaşamamıştı.

Motorsport.com'a konuşan Espargaro, bu zaferin ona ve Aprilia'ya yönelik şüphe duyanlara bir kanıt görevi görüp görmediğine yönelik sorusuna, özellikle takıma katılmak istemeyen genç sürücülerin onu cesaretlendirdiğini söyleyerek cevap verdi.

Espargaro, "Maverick (Vinales) ile Suzuki'de olduğum zamanı çok iyi hatırlıyorum, yeterince rekabetçi olmadığım için takımla yeniden anlaşamamıştım. Aprilia beni aradığında açıkçası en hızlı sürücüler listesinin başında değildim"

"Fakat kimse Aprilia'yı tercih etmedi, hızlı sürücüler oraya gitmek istemedi, projeye kimse inanmadı. O yüzden ilk günden itibaren 'Bu motosikleti parlatmaya çalışacağım, bu motosikleti zirveye taşımaya çalışacağım' dedim."

"Bu kadar uzun süreceğini beklememiştim, ama sonunda başardık."

"Üç yıl önce bazı genç sürücüleri gelmeye ikna etmeye çalıştık fakat onlar 'başka bir takımda yer açılmasını beklemeyi tercih edeceğim' dediler."

"Bu durum beni cesaretlendirdi, bana ekstra motivasyon verdi çünkü 'tamam, Aprilia'ya hayır dediğin bu günü bir hata olarak hatırlayacaksın' dedim."

"Yapılacak halen çok iş var, ancak bence insanlar - özellikle genç sürücüler - Aprilia projesini gelecek için bir seçenek olarak daha ciddi görmeye başladılar. Bunun spor için harika olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Photo by: MotoGP

Espargaro'nun Aprilia ile sözleşmesi 2022 sezonunun sonunda bitiyor, fakat taraflar yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlar.

32 yaşındaki Espargaro, ilk galibiyetini elde etmesinin ona yarışmaya devam etmek için daha fazla güç verip vermediği sorulduğunda, şimdi bırakmanın "kendisi için adil olmayacağını" söyledi.

Espargaro, "Şu anda durmak benim için adil olmaz."

"Yaptığım onca sıkı çalışmaya rağmen, daha önce hiç kazanamamıştım, hiçbir zaman liderlik koltuğunda oturmamış ya da herhangi bir kategorinin en güçlülerinden biri olmamıştım."

"Kendime karşı adil olmak gerekirse, en az bir veya iki yıl daha yarışmam gerektiğini düşünüyorum. Fiziksel olarak yeterince iyi hissediyorum ve pistte olmaktan zevk alıyorum."

"Açıkçası gelecek şu anlık umurumda değil. Rekabetçi ve hızlı olmaya çalışarak bu yılın tadını çıkarmak istiyorum."

"Kesinlikle yarışmaya devam etmek için daha fazla enerjim var, fakat aynı zamanda ailemden uzakta olmanın çok zor olduğunu söylemeliyim."

"Eğer yarışlar kazanabilir ve şampiyonada önde olabilirsem, bu daha kolay olacak." dedi.