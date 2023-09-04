Espargaro, Aprilia'nın MotoGP'deki ilk 1-2'sini Bagnaia'ya adadı

Bagnaia, Grand Prix'nin açılış turunda lider durumdayken 2. virajdan çıkarken Ducati'sinden fırlayarak korkunç bir kazaya karıştı.

Dünya şampiyonası lideri daha sonra kendisinden kaçınmak için hiçbir şey yapamayan KTM sürücüsü Brad Binder'ın bacağının üstünden geçmesiyle korkunç bir an yaşadı.

Bagnaia, 1. virajdaki kazaları tetikleyen takım arkadaşı Enea Bastianini ile birlikte hastaneye nakledilmeden önce sağlık merkezine götürüldü.

Bagnaia'nın ciddi yaralanmalardan büyük ölçüde kurtulduğu düşünülürken, İtalyan sürücünün bacağında herhangi bir kırık olmadığını teyit etmek için taramalardan geçtiği belirtildi.

Bu arada Bastianini'nin elinde kırıklar olduğu düşünülüyor.

Espargaro, yeniden startta yine pole pozisyonundan başlamasının ardından yarışta gerilese de öne geçmeyi başardı ve takım arkadaşı Maverick Vinales'in önünde kazanmayı başardı. Aprilia böylece MotoGP'deki ilk dublesini yapmış oldu.

Cumartesi günkü sprint yarışını da kazanan İspanyol sürücü, zaferini Bagnaia'ya adarken, rüzgarın sürüş stilinde birçok soruna yol açtığını ve bir aşamada Vinales'in 1.3 sn gerisinde kalmasına neden olan birkaç hataya zorladığını açıkladı.

Yarışın hemen ardından konuşan Espargaro, "Diyecek bir şey bulamıyorum."

"Söylemek istediğim ilk şey, bugün ilk startta [ciddi] bir şey olmadığı için mutluyum, gerçekten çok mutluyum."

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı kazası Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Pecco'nun ciddi bir şeyi olmadığı için şanslıyız, bana şimdi söylediler. Bu galibiyet Pecco için çünkü hemen arkasındaydım, çok endişeliydim."

"Sonra zihnimi sıfırlamaya çalıştım. Yaptığımız sürüş tarzı ile bu galibiyet çok zordu çünkü virajın ortasında motosikletin akmasına izin veriyorum ancak bu yüzden rüzgar beni dışarı itti."

"Maverick motosikleti durdurma ve devam etme konusunda çok daha güçlü. Takip etmek benim için zordu, sollamaya çalışırken bir hata yaptım ve sonra çok fazla zaman kaybettim."

"Bir an için onu yakalayamayacağımı düşündüm, çok hızlıydı. Ama [motor] haritasını değiştirdim ve sıralamalarda olduğu gibi 25 dakika boyunca limitlere ulaştım ve çok mutluyum." dedi.

Bu zafer Espargaro'nun Silverstone'da Bagnaia'yı son turda yenmesinin ardından 2023 sezonundaki ikinci grand prix galibiyeti ve tüm kariyerindeki üçüncü galibiyeti oldu.

Ayrıca 2022 Katalonya GP'sinde kaç tur kaldığını yanlış hesapladığı için podyumu kaybettiği son tur hatasından bir yıl sonra geldi.

Espargaro, 2022'deki hatasına atfen bu hafta sonu için üzerinde "bir tur daha" yazan özel bir kask tasarımı kullandı.