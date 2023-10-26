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Espargaro: "Avustralya yarışında Aprilia'nın hızı 'üzüntü vericiydi'"

Aleix Espargaro, geçen hafta sonu yapılan MotoGP Avustralya Grand Prix'sinde Aprilia ile hızının 'üzüncü verici' olduğunu ve arka çekiş sorunlarıyla mücadele ederek yarışı sekizinci bitirdiğini söyledi.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
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Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı

Aprilia, Phillip Island'ın akıcı doğası ve RS-GP'nin genel olarak iyi hızlanmasıyla Maverick Vinales'in zaman çizelgelerinde üçüncü olmasına yardımcı olan güçlü bir Cuma günü geçirdi.

Espargaro daha sonra Cumartesi günü yeniden planlanan Grand Prix için 4. sırayı elde etti, ancak yarışta bunu koruyamadı. Damalı bayrakta Espargaro 8. sıraya düşerken Vinales 11. sıraya geriledi.

Cumartesi gününün ardından Espargaro, "Bugün üzüncü vericiydi, rekabetçi değildik."

"Çok fazla spin yaşadık. Zafere ya da podyuma 10 saniye uzak olmayı hiç beklemiyordum."

"Bu hafta sonu yaşadığımız spin seviyesi çılgıncaydı."

"Başlangıçta daha hızlı gidebilirdim ama o şekilde bitiş çizgisine ulaşamayacağımı biliyordum."

"Bu yüzden lastiklerimi korumaya karar verdim, ama buna rağmen son iki turda dramatik bir düşüş yaşadım." 

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Espargaro, Aprilia'nın arka çekişten neden bu kadar muzdarip olduğunu bilmediğini ve bu konuda yapabileceği hiçbir şey olmadığını belirtti.

Kendisi için en kötü virajların hangileri olduğu sorulduğunda Espargaro, "11-12-2-6."

"Bu dört virajda neden böyle olduğumuzu ve tüm hafta sonu boyunca bu lastikle yaşadığımız yol tutuş eksikliğini anlamıyorum."

"Yumuşak lastikle oldukça hızlı gidebilirdim ama takvimde hızın çok önemli olmadığı çok fazla pist olduğunu defalarca söyledim."

"Saf hız önemli lastik tasarrufu ve yönetimi daha da önemli."

"Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bence Aprilia ile yarışın toplam süresinde yarım saniye bile daha hızlı gitmek imkansızdı." yanıtını verdi.

Endonezya'da 10., Japonya'da ıslak zeminde 5. olan ve Hindistan'da sıcaktan kaynaklanan mekanik bir sorun nedeniyle yarışı bitiremeyen Espargaro için denizaşırı yarışlarda iyi olmayan sonuçlar elde etme serisi devam etti.

Ayrıca, Johann Zarco'nun Avustralya'daki zaferinin ardından Pramac sürücüsünün iki puan gerisinde 6. sıraya düşerken, KTM'den Brad Binder 39 puan farkla 4. sırada yer alıyor.

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