Espargaro: "Aprilia'nın hızı konusunda olumlu bakmak kolay değil"

Espargaro 2017 yılında Aprilia’ya katıldığından beri Aragon’da hep ilk 7’de yarışı tamamladı ama geçtiğimiz Pazar günü yarışa 9. sırada başlamasına rağmen 14.5 saniyelik farkla 13.lükte kaldı.

Aprilia sürücüsü bu sene galibiyetten 10 saniye veya aşağısında farkla sadece 1 kez yarış tamamlayabildi, o da Ağustos ayındaki yeniden başlatılan 12 turluk Steiermark GP’siydi.

Espargaro, Aprilia’nın belli bir sınıra sahip olduğunu düşünüyor ve 2020 RS-GP'sinin üstünde daha fazlasını yapamayacağı konusunda emin.

Motorsport.com’un bir sorusuna cevaben şu cevabı verdi: “Benim için olumlu bakmak zor çünkü hızlı olamıyorum.”

“Bir limit gibi, yarışın sonunda 10 saniyeden fazla yaklaşamıyorum. Deli gibi zorladım, her şeyimi verdim. Ama sonuç yine aynı, daha hızlı gidemedim.”

“Bazı yarışlarda KTM’ler galibiyet için savaşıyor, bazılarında Suzuki’ler bazılarındaysa Ducati’ler.”

“Bizse her zaman kazananın 10, 12, 14 saniye gerisinde yarışı bitiriyoruz, çok büyük bir fark değil ama her zaman böyle. Bu da beni mutlu etmiyor.”

Espargaro, Aragon GP’de yeni bir motor kullandı ve Cumartesi günü bu motorun önceki yarışlarda kullandığı üniteye nazaran maksimum hızını 10 km/s arttırdığını savundu.

Yine de arka düzlükte birilerini geçmenin imkansız olduğu açıktı. Buna karşı önündeki sürücünün hava koridorundayken zaman kaybetmemesi, Espargaro'yu cesaretlendirdi.

Motorsport.com tarafından Aprilia’yı kendisini yeni motorla yarıştırmaya ikna edip edemediği sorulduğunda Espargaro, “Yarışa yeni üniteyle başladım. Düzlüklerde birini geçmem imkansızdı ama en azından hava koridorundayken zaman kaybetmedim.”

“Ama sorun, benim hava koridorumu kullandıklarında düzlükte beni yakalayabilmeleri. Ama en azından önümdekileri takip ettiğimde zaman kaybetme şansım yoktu. Kısacası yeni motoru kullanabildiğimiz için mutluyum.” dedi.