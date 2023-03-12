Espargaro: "Aprilia'nın F1 stili aero konsepti muazzam"

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Aerodinami, Ducati'nin 2015 sezonuna ön kaportaya monte edilmiş kanatçıklarla girmesinden bu yana MotoGP dünyasında aktif bir rol oynuyor.

Bu konuda en ciddi adımların geldiği takım ise hiç şüphesiz ki Aprilia.

2019 sezonunda eski Ferrari sportif direktörü Massimo Rivola'nın CEO olarak atanmasıyla beraber yeni bir döneme giren takım, o günden beri özellikle de aero güncellemelerinin katkısıyla şampiyonluk savaşı verebilecek duruma geldi.

Önemli adımlar atmaya devam eden Aprilia'nın son hamlesi ise Algarve'deki sezon öncesi testlerinde F1 stili bir aero konseptiyle piste çıkmaları oldu.

Yeni RS-GP, birincil aero kaportasına eşlik eden kanatçıklara, koltuk ünitesinin hemen arkasında bir t-kanada ve yer etkisinden faydalanmayı hedefleyen bir gövde kaportasına sahip.

Tüm bu güncellemeler, Aprilia'nın testlerin ilk gününü Maverick Vinales ile üçüncü, RNF Aprilia sürücüleri Raul Fernandez ve Miguel Oliveira ile beş ve altıncı bitirmesine yardımcı olmuş vaziyette.

Aleix Espargaro ise dün bir kol sakatlığı yaşaması sonucu günü biraz erken kapattı ve ancak 12. olabildi.

Yeni aero paketinin "muazzam" miktarda yere basma gücü ürettiğini söyleyen Espargaro, motosikletin pistten piste ve seanstan seansa birçok farklı konfigürasyonlarda kullanılabileceğini söylüyor.

Espargaro, "Yeni paket büyük bir fark yaratıyor. Oldukça fazla yeni parça denedik."

Aprilia Racing Team fork mounted wings Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Farklı konfigürasyonlar denedik, mühendislerin fikirlerini dinledik. Yarın farklı bir konfigürasyon denemek istiyorum. Deneyebileceğiniz farklı şeyler var."

"Kol sakatlığımın bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığından emin değilim çünkü yere basma gücü çok fazlaydı. En verimli konfigürasyonu denediğimizde son virajda ve tırmanıştan önce viraj hızı fazlasıyla yükseliyor."

"Sprint yarışları ya da sadece sıralama için kullanabileceğiniz farklı konfigürasyonlar var; bir piste göre parça ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. Şimdi bazı şeyleri anlamaya çalışma zamanı." dedi.

"Sakatlığımdan ötürü de biraz endişeliyim çünkü bu çok garip. Sezonun ilk testi olması nedeniyle Malezya'daki diğer sürücüler gibi ben de bazı küçük sorunlar yaşadım."

"Ancak bugün inanılmazdı, öyle ki günün geri kalanını iptal etmek zorunda kaldım çünkü gidonu gerçekten tutamıyordum."

"Umarım en kısa süre içinde daha iyi olurum, eğer olmazsa Pazartesi günü Dexeus'a [Barselona'daki bir hastane] gideceğim." dedi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images