Espargaro, Aprilia'nın dengelenmesi için Iannone'nin dönmesini istiyor

Bir kez MotoGP yarışı galibi Iannone geçtiğimiz senenin Malezya Grand Prix’sinde, yasaklanan bir streoidin, kendisine yapılan testte pozitif sonuç alması üzerine şu anda 18 aylık doping cezasını yerine getiriyor.

Savunmasında kontamine olmuş yemek yoluyla istemeden steroidi aldığını belirten Iannone’nin mazereti Nisan ayındaki FIM dinlemesinde kabul edilmişti ama bu olaydan cezasız ayrılamadı.

Iannone’nin Spor Tahkim Mahkemesi’yle cezasının iptali için yaptığı dinleme Perşembe günü başladı ve Dünya Anti-Doping Ajansı ise cezayı 4 yıla çıkartma isteğinde.

Aprilia, Iannone için desteğini durmadan dile getirdi ve 2021 için takımında tutmak istediğini de belirtti ama Cal Crutchlow veya Andrea Dovizioso’nun da Espargaro’nun yanında yarışabileceği söylentiler arasında.

Smith bu sezon Iannone’nin yerine yarışıyor ama bu onun bir test sürücüsü odağından sapması gerektiği manasına geliyor. Bu yüzden Espargaro, Iannone olayının en kısa sürede çözülerek bu ikileme bir son verilmesini istiyor.

Espargaro: “Iannone davasında umarım iyi bir çözüm yolu bulunur. Dün Andrea’yla da konuştum, şu an zor zamanlar geçiriyor o yüzden umarım bu durum bir an önce çözülür.”

“Aprilia da gelecek sene için Andrea’yı tutma konusuna çok sıcak bakıyor, ben de onunla birlikte yarışmayı ve bu durumun en iyi şekilde çözülerek Bradley’nin test sürücümüz olarak devam etmesini istiyorum. Ona motosikleti vermemiz gerekiyor çünkü takımda daha iyi bir denge yakalamamız gerek ve şu anki durumumuzda bu oldukça zor.”

Crutchlow’un 2021 için Aprilia seçeneğinin olduğu biliniyor ama Perşembe günü kendisine bu konu hakkında sorulduğunda yorum yapmayı reddetti. Smith ise kendisinin gelecek sene test pilotu olarak devam etmekle ‘hiç ilgilenmediğini’ ve Aprilia’nın onun bir yarış sürücüsü olarak takımda kalması konusunda ‘açık fikirli‘ olduğunu söyledi ama Iannone ve Dovizioso’nun ana seçenekler olduğundan da bahsetti.

Smith: “Şu anda test sürücüsü olmakla hiç ilgilenmiyorum. Tabii ki tam zamanlı bir sürücü olmakla ilgileniyorum. Bu sene motosiklete olabildiğince adapte olmaya çalıştım, beni kıyasladığınız kişi aynı motosikleti 4 yıldır sürüyor ve onun sadece 0.2 saniye gerisindeyim.”

“Bence durumlar daha da iyiye gidebilir, çünkü halen takımda test sürücüsüyüm ve hafta sonları da gelişme imkanım oluyor, bazı zamanlar Aleix’in performansını yakalayabildim. O yüzden sonuç olarak hedefim burada tam zamanlı bir sürücü olmak. Aprilia da bu konuda kesinlikle açık fikirli.”

“Bence şu anda tabii ki iki Andrea (Iannone ve Dovizioso), odak noktaları ve öncelikleri. Ama bu durum olmazsa diğer seçenek olarak hemen orada bulunuyorum. Takımda sürekliliği sağlamamız gerek ve bunun diğer üreticilerde işe yaradığını gördük.”