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Espargaro, Aprilia'nın dayanıklılık sorunları nedeniyle öfkeli

Aleix Espargaro, Aprilia motorundaki bir sorun nedeniyle bu hafta sonu yapılacak MotoGP Japonya Grand Prix'si öncesinde sprint yarışından çekilmek zorunda kalarak hayal kırıklığına uğradı.

Jamie Klein
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Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Espargaro, RS-GP'si Cumartesi günkü 12 turluk yarışın sekizinci turunda aniden yavaşlayarak onu yarıştan çekilmeye zorladığında beşincilik için mücadele ediyordu.

Geçen hafta sonu Hindistan Grand Prix'sinde de benzer bir olay yaşanmıştı ancak Espargaro o sorunu Buddh Uluslararası Pisti'ndeki yoğun sıcağa bağlamıştı.

Yarış sonrası gazetecilere konuşan Espargaro, "Neler olduğunu anlamıyorum; geçmişteki sorunlar geri geliyor. Ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum."

"Buddh'da sıralama turlarında motosikletin bir parçası hasar gördü, yarışta da başka bir parçası. Bugün yine aynı şey oldu."

"Sanırım yarışlarda çok rekabetçi olduğumu kanıtlıyorum. Bu sefer yine beşincilik için mücadele ediyordum ve çok hızlı sürüyordum."

"Daha fazlasını yapamam, bu herkesin hevesini ve arzusunu alıp götürecektir. Şu anda sadece eve gitmek istiyorum."

"Motorun silindir bloklarından biri durdu ve motosiklet 80 km/s'in üzerine çıkamadı. Buddh'ın aksine bu kez motor hasar gördü ve değiştirmek zorundayız."

"Hava çok sıcak olduğunda sorun yaşadığımız doğru ama sorunun bu olduğunu sanmıyorum çünkü buradaki sıcaklık Hindistan'daki gibi değil."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Geçen yıl Aprilia ile ilk kez şampiyonluk adayı olarak ortaya çıktıktan sonra Espargaro, yılın sonuna doğru formunda kayda değer bir düşüş yaşadı ve son beş yarışta ilk sekize giremedi.

Geçen yıl Motegi'de pitten başlamasına neden olan motosiklet sorunu ve Valensiya finalinde yarıştan çekilmesine neden olan başka bir sorun da buna dahildi.

Espargaro, "Her zaman sorunlar şampiyonanın ikinci yarısında olur, ilk yarısında değil." 

"Mühendisler bunun bir kötü şans meselesi olduğunu düşünebilir çünkü buna küçük bir parça sebep oluyor. Ama ben kötü şansa inanmıyorum, bu yüzden araştırılmalı." dedi.

Espargaro'nun yarış dışı kalmasının ardından Aprilia, Maverick Vinales'in dokuzuncu olmasıyla sprintten tek puanla ayrılırken, Raul Fernandez de RNF tarafından işletilen RS-GP uydusuyla ilk 10'u tamamladı.

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