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Espargaro, Aprilia'nın COTA'daki motosikletiyle ilgili "her şeyi unutmak" istiyor

Aleix Espargaro, Amerika Grand Prix'sinde kullandığı Aprilia motosikletiyle ilgili "her şeyi unutmak" istediğini ve COTA'nın "normal bir pist olmadığını" söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Espargaro, Aprilia'nın COTA'daki motosikletiyle ilgili "her şeyi unutmak" istiyor
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Espargaro, Termas de Rio Hondo'da pole pozisyonu ve galibiyet almasının ardından, bir hafta sonra Circuit of the Americas'da 11. oldu.

İspanyol sürücünün FP4 seansındaki temposu güçlü olduğu için iyi bir yarış geçirmesi bekleniyordu.

Fakat Espargaro, 20 turluk COTA yarışında yol tutuşu için mücadele etti ve takım arkadaşı Maverick Vinales'in arkasında 11. sırada finiş gördü.

Espargaro, COTA'da RS-GP ile ilgili bir şeyler öğrenip öğrenmediği sorulduğunda, motosikletin şampiyonada ilk beş için yarışabileceğini ama Amerika'da motosiklete yapılacak hiçbir şeyin, sezonun Avrupa kısmıyla alakalı olmayacağını söyledi.

Espargaro, "Kulağa çok zekice gelmeyecek ama FP1'in ilk turundan itibaren, yarışın son turuna kadar her şeyi unutmak istiyorum."

"Motosiklete yapılan değişikleri kaldırmak ve normal bir piste gitmek istiyorum."

"Bu pist normal değil, iniş çıkışları ve tümsekleri motosiklete uymuyor. Bize uymuyor ve böyle bir pist takvimde bir tane olduğu için şanslıyız."

"Bu yüzden, çok zor bir yerde 11. sırada bitirmeyi başarmam, şampiyonada ilk beş için mücadele etme şansımız olduğu anlamına geliyor. Portimao ve Jerez'e gitmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing

Aleix Espargaro, Aprilia Racing

Photo by: MotoGP

Espargaro, COTA yarışındaki tutuş sıkıntılarının, yarış lastiğinin sıralama turları öncesinde lastik ısıtıcısına konulmasını istemesinden kaynaklandığını söyledi.

Fakat İspanyol sürücü Q1'de kaza yapınca, lastik ısıtıcıdan çıkartıldı ve çok fazla tutuş sağlamayan, önceden ısıtılmış lastiklerle yarışmak zorunda kaldı.

Espargaro, Autosport'a, "Sıralamada büyük bir hata yaptım."

"Q1'den Q2'ye geçince, size ekstra arka lastik veriyorlar."

"Bu yüzden, sıralamadan bir saat önce yarış lastiğini ısıtıcıya koymalarını söyledim çünkü Q2'ye geçeceğimden emindim."

"Kaza yaptım ve lastiği çıkardılar ama çoktan ısıtmışlardı."

"Önceden ısıtılmış lastikle çıkmak hoşuma gitmiyor."

"Bu benim suçumdu çünkü kararı takım değil, ben aldım. Bunu ilk kez yapmıştık ve bir daha yapmayacağım çünkü belki de problem buydu ve benim suçumdu." dedi.

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