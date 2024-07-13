Espargaro: "Aprilia'daki işim bitti, şimdi Honda'nın tekrar kazanmasına yardım etmek istiyorum"

Espargaro, 2017'den bu yana Aprilia'nın önemli bir üyesi. RS-GP'yi birden fazla yarış kazanan bir motosiklete dönüştürdüğü için de büyük beğeni topluyor.

Ancak İspanyol sürücü, Noale merkezli markayla olan ilişkisini sürdürmek yerine 2025 yılında Honda'nın test ekibine katılmayı tercih etti.

Bu sezon Ducati'yi Grand Prix zaferine taşıyan tek üretici olan Aprilia'nın aksine Honda, ilk dokuz yarışın ardından topladığı sadece 24 puanla premier sınıf tarihindeki en kötü dönemini yaşıyor.

Ancak 34 yaşındaki sürücü, mevcut işinde başarmak istediği her şeyi başardığına inanıyor.

Sachsenring'de konuşan Espargaro, "Aprilia'da işimin bittiğini hissediyorum çünkü yapabileceğim her şeyi yaptım, sekiz sezon boyunca onları zirveye taşımak için çok ama çok çalıştım."

"Honda'nın [Lorenzo] Savadori gibi iyi bir test sürücüsü var ve harika bir iş çıkarıyor. Bu da benim için iyi bir motivasyon ve HRC'ye katılmak için iyi bir fırsat."

"Kesinlikle en iyi zamanlarında değiller ama eğer tekrar zirveye çıkmalarına yardımcı olabilirsem bu harika olur."

Joan Mir, Repsol Honda Takımı, Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı. Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Üst düzey Japon yönetimiyle görüşmelerde bulundum, bana gerçekten inanıyor ve güveniyorlar. Bu yüzden oraya gitmeye karar verdim çünkü bu gerçekten çok iyi bir fırsat." dedi.

Espargaro HRC'ye teknik uzmanlığından daha fazlasını getireceğini düşünüyor. Ayrıca Joan Mir ve Luca Marini için garajda daha olumlu bir atmosfer yaratmada da önemli bir rol oynayabileceğini açıklıyor.

"Sadece teknik açıdan düşünmüyorum. Aprilia'da yaptığım gibi motosikletin performansını yükseltmeye yardımcı olmaya çalışacağım. Aynı zamanda bir takım oyuncusu olmaya, sürücülerle birlikte çalışmaya ve Aprilia'da hissettiğim havayı oraya getirmeye çalışacağım."

"Bu oldukça önemli ve onların da buna gerçekten ihtiyacı var."

"HRC gibi bir takım için her hafta sonu kazanmanın ne kadar zor olduğunu ve şimdi her hafta sonu neredeyse puan tablosunun dışında bitirdiklerini hayal edin. Örneğin Joan Mir bir dünya şampiyonu ve şimdi yarışları bitiremiyor. Bu duygusal açıdan zor bir durum."

Espargaro'nun kardeşi Pol, 2021-2022'de Honda fabrika takımında altı kez şampiyon olan Marc Marquez'in yanında iki yıllık zorlu bir dönem geçirdi ve MotoGP kariyerine erken bir son verdi.

Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak Honda'nın üst yönetimiyle konuşan Espargaro, Japon markasının MotoGP'de uyguladığı yeni felsefenin, takımda değişiklik yapılmasına yardımcı olurken aynı sorunlarla karşılaşmayacağı anlamına geldiğinden emin.

"Pol oraya geldiğinde, bir önceki yıl kazanıyorlardı."

"Honda için son üç-dört sezonda neler olup bittiğini anlamak zihinsel olarak kolay olmadı."

"Sanırım artık değişmeleri gerektiğini gerçekten anladılar ve bana gerçekten güveniyorlar. Söylememe gerek yok ama bu padokun en büyük markası onlar, bu yüzden tekrar zirvede olmalı ve zaferler için savaşmalılar."