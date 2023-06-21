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Espargaro: "Aprilia, gelişim savaşında geride kaldı"

Aleix Espargaro, Aprilia'nın herhangi bir şanssızlık yaşamadığını, sadece gelişim yarışında Ducati'nin gerisinde kaldığını söyledi.

Lewis Duncan
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Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Geçen sezon büyük bir adım atan ve şampiyonluk mücadelesi veren Aprilia'nın bu sezon ise biraz gerilediğini söylemek mümkün.

İlk yedi yarışta 99 puan toplayan Aprilia, sadece Maverick Vinales'in Portekiz'deki ikinciliğiyle bir kez podyuma çıkabildi.

Geçen yıl bu dönemde de 99 puan toplayan Aprilia, bunu sprint yarışları yokken, üstelik bir yarış galibiyeti ve üç podyum yokken başarabilmişti.

Sachsenring'de lastik kumarının tutmaması sonucu son turlarda çok zorlanan ve uzun süre ilk 10 sırada götürdüğü yarışı 16. sırada tamamlayan Aleix Espargaro da düşük performans gösterdiklerini kabul etmekte.

Autosport'a konuşan Espargaro, şanslarının yaver gidip gitmediği sorulunca, "Hayır, durumun şanssızlıkla ilgisi yok. Şu anda istediğimiz seviyede değiliz, üstelik Ducati başka bir gezegende."

"Motosikletimi sevdiğimi biliyorsunuz, ancak bu motosiklet Miguel'in [Oliveira] 2022 model motosikletinden ya %3, ya da %4 farklı."

"RNF'in sonuçlarıyla fabrika takımının sonuçlarını kıyaslayınca pek fark olmadığını görüyorsunuz. Ne yazık ki gelişim yarışında geride kaldık." 

"Ducati'nin bu yıl bu kadar gelişmesini beklemiyordum ama geliştiler. Bu yılki ve geçen yılki tur zamanlarını kontrol edin, sanırım 20 saniye daha öndelerdi. Yani o seviyede değiliz."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing

Aleix Espargaro, Aprilia Racing

Photo by: Alexander Trienitz

Bir önceki hafta sonu İtalya'da geçirdiği bisiklet kazasında kırılan ayağıyla mücadele eden Espargaro, bu hafta sonu ise kaburga kırığından muzdaribti.

Espargaro, "Ayağımda hala çok fazla ağrı var, ki bu oldukça normal, ama Cumartesi gününden beri sırtımda da çok fazla ağrı var."

"Isınma turlarından sonra sağlık merkezine gittim ve iki küçük kırığım olduğunu gördüm... aslında o kadar da küçük değillerdi."

"Şimdi neden bu kadar ağrım olduğunu anlıyoruz. Doktorlar iyileşmeye başlayan kemikler nedeniyle acı hissetmenin normal olduğunu söylediler." dedi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bir teknik arıza nedeniyle yarışı tamamlayamayan Maverick Vinales ise, "Ben de bir şanssızlık yaşadığımızı düşünmüyorum. Bu, mühendislerin dikkat etmesi gereken bir şey."

"Hafta sonu boyunca iki motosikletin birini sürmekte çok zorlandım, ki bana tavsiye edilen motosiklet buydu!"

"İlk antrenman seansını beşinci sırada tamamladık, ikinci antrenman seansında ise kaza yapmama rağmen ikinci bölüme kalabildim."

"Bir motosikletle hızlı olurken diğeriyle çok yavaş olmam normal değil. Bu durumun sebeplerini anlamalıyız."

"Yarışa sıkıntı yaşadığım motosikletle çıktık ve bir sorun olduğunu arıza yaşayana kadar fark etmedik." 

"Bu benim için üzücü, nitekim Mugello'nun ve Sachsenring'in bana iyi gelen pistler olduğunu düşünüyorum." dedi. 

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