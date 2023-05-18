Espargaro: "Aprilia, Ducati'yi MotoGP'de yenme iddiasını kanıtlamalı"

2022'nin ilk beş yarışında bir grand prix galibiyeti almış olan Aprilia'nın 2023'te şimdiye kadar sadece bir podyumu - Portekiz Grand Prix'sinde Maverick Vinales'in aldığı ikincilik - var.

Özellikle Espargaro için 2023 sezonu karışık bir şekilde başladı. Jerez'de pole pozisyonundan başlayan Espargaro, İspanya ve Fransa GP'lerinde beşinci olarak en iyi sonuçlarını aldı. Espargaro şu anda klasmanda 11. sırada, şampiyona lideri Francesco Bagnaia'nın 52 puan gerisinde yer alıyor.

İspanyol pilot, Aprilia ile Ducati arasındaki farkın şu anda "o kadar da büyük olmadığına" inanıyor, ancak üreticinin Le Mans'ta "çok ihtiyaç duyulan" güçlü bir gösteriden sonra bunu kanıtlamaya başlaması gerektiğini düşünüyor.

Espargaro, "Önümdeki adamlardan daha hızlı, kendimi güçlü hissettiğim böyle bir yarışa ihtiyacım vardı."

"Açıkçası sonuç hiç parlak değil. Beşinci sıra harika değil. Ama gerçekten çok ihtiyaç duyduğum bir yarıştı."

"Kendimi güçlü ve hızlı hissediyordum. Herhangi bir sakatlığımın olmadığı bu sezona bu çılgın başlangıcın ardından biraz nefes alabilir ve bizim için çok özel olacak Mugello'ya daha rahat dönebiliriz."

"Ducati ile aramızdaki fark o kadar büyük değil."

"Yarışlarda biraz daha iyi performans göstermem gerektiğini hissediyorum."

"Bunu yapabileceğimize inanıyorum çünkü şu anda gerçekten çok iyi bir motosikletimiz olduğunu hissediyorum."

"Bunu söyleyip duruyorum, motosikletin iyi olduğunu, Ducati'den uzak olmadığımızı söylüyorum. Ama bunu kanıtlamak zorundayız." dedi.

Espargaro needs to finish more races ahead of the Ducati brigade Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, Le Mans Grand Prix sonucunun 2023'teki formunun yeniden canlanması yolunda sadece bir başlangıç olmasını umduğunu da sözlerine ekledi.

Pazar günkü yarışın ardından Espargaro şöyle konuştu: "Beşinci olduğum için mutlu olamam ancak bu sezonun başlangıcındaki birçok iniş ve çıkıştan sonra memnunum, özellikle de sıralama turlarındaki hatamdan ve gridde çok fazla sıra kaybetmemden sonra."

"Gösterdiğim hızdan memnunum. Biraz ilerleme kaydettim, birçok geçiş yaptım."

"Yani, umarım bu sadece bir başlangıçtır. Daha fazla puan alıyoruz, zirveye yaklaşıyoruz."

"Umarım bu aradan sonra üç sağlam yarış çıkarabilir ve yaz tatilinde umarım şampiyonada ilk beş içinde olabilirim."