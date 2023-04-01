Espargaro: "Aprilia Arjantin'de iyi değil"

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Rio Hondo, 12 ay önce Aprilia'nın ve Espargaro'nun ilk MotoGP zaferine sahne olmuştu ve her ikisi de bu yıl Cuma günü kaldıkları yerden devam ediyor.

Maverick Vinales'in ilk antrenman seansında Espargaro'nun önünde en hızlı isim olmasının ardından, Vinales ikinci antrenman seansında günün ikinci Aprilia 1-2'sine 0.162 saniye farkla liderlik etti.

RS-GP'nin Rio Honda'da neden bu kadar iyi olduğu sorulduğunda Espargaro, "Bilmiyorum, anlamıyorum."

"Açıkçası, motosiklet burada iyi değil. Ama diğerlerinden daha az kötü olduğunu düşünüyorum."

"Portimao'da 10 kat daha iyiydi. Yol tutuşu vardı, virajlarda ve frenlemede gayet iyiydi."

"Burada sanki sürekli buzun üzerindeymişsiniz gibi kayıyor, bu çılgınca. Ama görünüşe göre diğer motosikletler daha da kötü." dedi.

Her iki Aprilia sürücüsü de Cuma öğleden sonra bir saat süren ikinci antrenmanda iyi bir yarış temposu gösterdi ve hafta sonunun geri kalanına Arjantin'deki 2022 başarılarını tekrarlamak için favori olarak giriyorlar.

Espargaro, geçen yıl Silverstone'da yaptığı ve 'şampiyonluk için büyük bir fırsatı kaybetmesine' neden olan kazayı tekrarlamaktan çekindiği için temkinli davrandığını söyledi.

Espargaro, "Buraya gelmeden önce kendime güvenim tamdı, ancak her zaman bazı şüpheleriniz olur."

"Bu başka bir sezon, başka bir motosiklet ve grid oldukça iyi. Motosikletin iyi gittiğini tekrar teyit ettiğim için mutluyum."

"Bu sabah biraz dikkatli başladım. Geçen sezon Silverstone'da büyük bir hata yapmıştım, düşmüş ve şampiyonluk için büyük bir fırsatı kaçırmıştım."

"Bugün de öyle yaptım: Sabah biraz daha rahat olmaya çalıştım ve öğleden sonra biraz daha zorladım. Kullanılmış lastiklerle daha hızlıydım."

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Her iki Aprilia sürücüsü de birbiriyle uyumlu görünürken Vinales, 2015 ve 2016'da Suzuki'de olduğu gibi ikili arasındaki rekabetin onları güçlendireceğini söylüyor.

Vinales, "Birbirimizi zorlamamız Aprilia için iyi olur."

"2015'te Suzuki'deyken de aynıydı, pistte rekabet ediyorduk ama pist dışına çıktığımızda her zaman iyi bir ilişkimiz vardı."

"Akıllı olmak zorundayız. Aprilia'daki sır, takım içinde var olan ve aynı kalması gereken uyumdur. Rekabetin olması iyidir, bu yüzden daha hızlı gideceğiz." dedi.